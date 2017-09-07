KAPATILACAK DENİLEN İNCİRLİK ÜSSÜ İÇİN SÜRPRİZ GELİŞME: ABD 30 MİLYON DOLAR HARCADI
ABD'nin PYD'ye silah desteği nedeniyle "kapatılacak" söylentisi çıkan İncirlik Üssü'nde sürpriz bir gelişme yaşandı. ABD Hava Kuvvetleri, üssün modernizasyonu için 30 milyon dolarlık fon talep etti.
ABD'nin PYD/YPG'ye silah ve mühimmat desteği vermesi ve Menbiç bölgesindeki YPG'li teröristleri koruması altına alması nedeniyle bir süre önce kapatılması gündeme gelen İncirlik Üssü'nde, aksi yönde bir gelişme yaşanıyor. ABD'nin 2018 yılı bütçe planlaması devam ederken, ABD Hava Kuvvetleri, Washington yönetiminden, İncirlik Üssü'ndeki tesislerinin modernize edilmesi için fon ayrılmasını talep etti. Modernizasyon planlamasına Malatya'nın Akçadağ İlçesi'ndeki Kürecik Radar Üssü'nün de dahil edilmesi bekleniyor.
ABD İNCİRLİK İÇİN 30 MİLYON DOLAR AYIRACAK
Planlamaya göre ABD, İncirlik Üssü'nün yenilenmesi için 2018 yılı bütçesinden 30 milyon dolar ayıracak. İncirlik'te 216 asker için yeni barınma alanı inşa edilecek. Üsteki operasyonel işleyişin süratlenmesine yönelik yatırımlar yapılacak. Tesislerde, personelin savunma operasyon merkezine daha kısa sürede ulaşmasını ve böylece ani gelişmelere daha hızlı müdahale edebilmesini sağlayacak yönde düzenlemeler yapılacak.
İNCİRLİK ÜSSÜ 1954'TEN BERİ ABD'LİLERİ AĞIRLIYOR
Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre İncirlik Üssü, NATO ve ABD unsurlarını 1954 yılından bu yana ağırlıyor. ABD askerleri, ABD ile Türkiye'nin 1980 yılında imzaladığı Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması (SEİA) kapsamında İncirlik'te görev yapabiliyor.
Irak'a yönelik harekâtlarda önemli rol üstlenen İncirlik Üssü, ABD'nin Afganistan operasyonunda da lojistik amaçlı olarak kullanıldı. İncirlik Üssü, Suriye'de DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlarda NATO müttefiklerini de ağırlıyor.
DEMİREL KAPATMIŞTI
1975'te ABD'nin Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması üzerine, dönemin Süleyman Demirel hükümeti ABD'ye ait Türkiye'deki 21 üs ve tesisi kapatmıştı. ABD Kongresi'nin ambargoyu kaldırması ve askeri yardımları yeniden başlatması üzerine, İncirlik Üssü 1978'de yeniden açılmıştı. Kürecik Radar Üssü ise Rusya ve İran başta olmak üzere Ortadoğu bölgesindeki gelişmeleri takip etmek amacıyla 2012'den bu yana faaliyet gösteriyor. Kürecik'te NATO füze savunma sistemi kapsamında görev yapan ABD unsurlarının tespit ettiği istihbarat, NATO ülkeleriyle paylaşılıyor. Kaynak: Habertürk
Kaynak: haberinburada
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