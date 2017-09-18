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KARA KARTAL, EVİNDE KONYA'YA ACIMADI: 2-0


Kara Kartal, Evinde Konya'ya Acımadı: 2-0
Tarih : 18 Eylül 2017, 22:50
Puan Ver : Kara Kartal, Evinde Konya'ya Acımadı: 2-0(9/10)5

Şampiyonlar Ligi'ne Porto zaferiyle başlayan Kartal, Süper Lig'e galibiyetle döndü... Vodafone Park'ta Konyaspor'u konuk eden siyah beyazlılar, Cenk ve Quaresma'nın golleriyle taraftarının önünde şov yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın son maçında Beşiktaş, Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

CENK PERDEYİ AÇTI

Vodafone Park'ta tamamen dolu tribünler önünde maça istekli başlayan Beşiktaş'ın golü bulması gecikmedi. 10. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasına iyi yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top ağlara gitti. Son günlerin formda ismi Cenk Tosun Konyaspor ağlarını toplamda 7. kez havalandırmış oldu. İlk yarıda başka bir pozisyon olmadı ve siyah beyazlılar soyunma odasına 1-0 önde gitti.

QUARESMA'DAN NEFİS GOL

İkinci yarıda vites artıran Beşiktaş, Cenk Tosun'la 2. golün sinyallerini verdi. 66. dakikada sahneye çıkan Ricardo Quaresma attığı harika golle Dolmabahçe'yi ayağa kaldırdı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş maçı 2-0 kazandı.

Beşiktaş adına güzel geçen gecede derbi öncesi tek kötü haber Adriano'nun sakatlanması oldu. Brezilyalı oyuncu ilk yarının sonlarına doğru yerini Necip'e bıraktı.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ SIRADA

Böylece 13 puana çıkan Kartal, averajla lider Galatasaray'ın ardından haftayı 2. sırada tamamladı. Bu sezon 4. kez yenilen Konyaspor ise 3 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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