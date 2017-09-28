KARABAĞ'A GİDEN UFUK URAS, SAİT ÇETİNOĞLU, ALİ BAYRAMOĞLU VE EROL KATIRCIOĞLU HAKKINDA SORUŞTURMA
Azerbaycan makamları, kendi izinleri olmadan, Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'a giden siyasetçi Ufuk Uras, yazar Sait Çetinoğlu, gazeteciler Ali Bayramoğlu ve Erol Katırcıoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
"SINIRI İHLAL ETME" SUÇLAMASI
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Uras, Çetinoğlu, Bayramoğlu ve Katırcıoğlu'nun 22 Eylül'de, ilgili Azerbaycan makamlarının izni olmadan Ermenistan üzerinden Dağlık Karabağ'a gittiklerinin belirlendiği" kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu 4 Türk vatandaşı hakkında, Azerbaycan Ceza Kanunu'nun Azerbaycan devlet sınırını yasa dışı geçme maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma açıldığı belirtildi.
3 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI
Uras, Çetinoğlu, Bayramoğlu ve Katırcıoğlu için tutuklama kararı verildiği ve uluslararası arama kararı çıkartıldığı ifade edilen açıklamada, bahsi geçen kişilerin gözaltına alınmaları için ilgili Türk birimlerine başvuruda bulunulduğu vurgulandı.
AYNI SUÇU İŞLEYEN BLOGGER 3 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI
Azerbaycan, Ermenistan ordusunun işgali altındaki Dağlık Karabağ'a giden yabancılar için çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Haklarında yargı süreci başlatılarak arama kararı çıkartılan bu kişiler ayrıca Azerbaycan'ın "kara listesine" alınıyor.
Dağlık Karabağ'a izinsiz giden Yahudi asıllı Rus blogger Aleksandr Lapşin geçen şubat ayında Belarus'ta tutuklanarak Azerbaycan'a iade edilmiş, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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