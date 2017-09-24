Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Yeni Malatyaspor'a 4-2 kaybettikleri maçın ardından bir açıklama yaparak istifa edeceğini açıkladı.

"AFFIMI İSTEYECEĞİM"

Sözeri maçın ardından yaptığı açıklamada "Karabükspor'a daha fazla zarar vermek istemiyorum. Başkanımız ile görüşeceğim ve affımı isteyeceğim. Maça çıkmadan anket yapılıyor. 'Ahmet hoca mı gelsin, Mehmet hoca mı gelsin?' Bu ortamda hem ben hem de oyuncular maça çıktık.' dedi.

SÜPER LİGDE 5. İSTİFA

Ligde daha önce Yeni Malatyaspor'da Ertuğrul Sağlam, Gençlerbirliği'nde Ümit Özat, Osmanlıspor'da Bülent Uygun, Antalyaspor'da ise Rıza Çalımbay istifa etmişti.

Kaynak: haberinburada