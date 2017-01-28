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karaciğer kelebeği teşhisi için test kiti üretildi

KARACİĞER KELEBEĞİ TEŞHİSİ İÇİN TEST KİTİ ÜRETİLDİ

Tayland'da Khon Kaen Üniversitesi, Güneydoğu Asya bölgesinde yaygın olarak görülen ve "karaciğer kelebeği" olarak bilinen parazitin tespiti için test kiti üretti

Tarih : 28 Ocak 2017, 09:32
Puan Ver : Karaciğer Kelebeği Teşhisi İçin Test Kiti Üretildi(7/10)6


Tayland'da Khon Kaen Üniversitesi, Güneydoğu Asya bölgesinde yaygın olarak görülen ve "karaciğer kelebeği" olarak bilinen parazitin tespiti için test kiti üretti.



Bangkok Post'ta yer alan habere göre, Khon Kaen Üniversitesi araştırmaları uzun süredir devam eden çalışmalarının sonucunda bölgede birçok kişiyi etkileyen "karaciğer kelebeği" parazitinin tespiti için kit üretmeyi başardı.



Araştırma ekibinden doçent Naronf Khanteekaew, bölge insanlarına daha çok farkındalık sağlamak amacıyla gebelik testine benzer bir test kiti ürettiklerini, böylelikle de parazitlerin izlenmesinin daha kolay olacağını söyledi.



 


Üretilen kit sayesinde kişinin idrarına bakılarak vücudunda karaciğer kelebeği paraziti bulunup bulunmadığı belirlenebilecek. Bu yöntemle parazitten kaynaklanan ölümlerin azaltılması hedefleniyor.



Kitler, halkın her kesiminin satın alabilmesi için 150-200 bahta (16-22 TL) piyasaya sürülecek.



Ülkenin kuzeydoğusundaki ırmaklardan yakalanan balıkların çiğ ya da az pişmiş olarak tüketilmesi genellikle parazitin yayılmasının ana nedeni olarak görülüyor.



Uzmanlar, bölge halkının balığın üzerine limon suyu dökülmesi durumunda piştiğini düşündüklerini ancak bu parazitin asitten etkilenmediğini belirtiyor.



 



kaynak:habertürk








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