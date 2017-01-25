

Komandolar karla kaplı Karadeniz dağlarından didik didik terörist arıyor. PKK/KCK terör örgütü mensuplarının bölgede yapılanmasını engellemek ve barınmasının önüne geçmek için operasyon düzenlendi. Zorlu doğa şartları ve - 20 dereceye kadar hissedilen soğuk hava koşullarına aldırmaksızın Giresun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı, Komando ve Jandarma Özel Hareket timleri Karadeniz dağlarında terörist aradı.







Konuya ilişkin Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada: “Giresun İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Giresun ili Dereli ilçesi kırsal alanında, Jandarma Özel Harekat Timleri ve zırhlı araçların katılımı ile 24 Ocak 2017 günü PKK/KCK terör örgütü mensuplarının barınmalarına engel olmak, tespit ve etkisiz hale getirmek maksadıyla zorlu arazi ve iklim koşullarında operasyon faaliyeti icra edilmiş ve aynı gün başarı ile sonlandırılmıştır. Bölgemizde terör örgütlerinin faaliyet göstermesi ve barınmalarına engel olmak için yoğun olarak icra edilmekte olan faaliyetler azim ve kararlılıkla sürdürülecektir.” denildi.







kaynak:milliyet