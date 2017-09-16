Kanada McGill Üniversitesi'nden Taylor Bell önderliğindeki gökbilimciler, Hubble Uzay teleskobu sayesinde keşfettikleri ve WASP-12b kod adı verdikleri Güneş sisteminin dışındaki gezegenin siyah bir gaz devi olduğunu belirledi.

1400 IŞIK YILI UZAKTA

WASP-12b Dünya'dan bin 400 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor ve Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni olan Jüpiter'den neredeyse iki kat büyük.

BİR YILI BİZE GÖRE 1 GÜN

Etrafında döndüğü yıldıza çok yakın olması nedeniyle kara gezegenin yıldızının etrafında 1 yıllık döngüsünü tamamlaması, Dünya'nın 1 günlük hareketine eşit.

SİMSİYAH BİR ATMOSFERİ VAR

Bu kısa mesafe ve hızlı hareket sebebiyle gezegen yüzeyinin 2600 dereceye kadar ısındığı tahmin ediliyor. Işığı emen şeyin ise simsiyah atmosferindeki maddeler olduğu düşünülüyor.

ERİMİŞ METAL BENZERİ BİR MADDEDEN OLUŞUYOR

Araştırmacılar, gaz devinin atmosferine gelen ışığın yüzde 94'ünü emdiğini tespit etti. Uzmanlara göre bu türden gezegenler genel olarak üzerlerine gelen radyasyonun yüzde 40'ını emiyor. Bilim insanları, gezegenin yansıttığı ve 'albedo' denilen ışık miktarını ölçmeyi başardılar. Sonuçlar yansıtılan ışığın inanılmaz derecede düşük olduğu ortaya çıktı.

Aynı zamanda gezegenin tam siyah olmadığı, yüksek ısıdan dolayı eriyen metale benzer bir şekilde etrafına kırmızı renk saçtığı belirlendi.

Kaynak: haberinburada