Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!

KARANLIK TARAF BULUNDU! IŞIĞI NEREDEYSE HİÇ YANSITMAYAN SİYAH BİR GEZEGEN KEŞFEDİLDİ


Karanlık Taraf Bulundu! Işığı Neredeyse Hiç Yansıtmayan Siyah Bir Gezegen Keşfedildi
Tarih : 16 Eylül 2017, 01:20
Puan Ver : Karanlık Taraf Bulundu! Işığı Neredeyse Hiç Yansıtmayan Siyah Bir Gezegen Keşfedildi(6/10)2

Kanada McGill Üniversitesi'nden Taylor Bell önderliğindeki gökbilimciler, Hubble Uzay teleskobu sayesinde keşfettikleri ve WASP-12b kod adı verdikleri Güneş sisteminin dışındaki gezegenin siyah bir gaz devi olduğunu belirledi.

1400 IŞIK YILI UZAKTA

WASP-12b Dünya'dan bin 400 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor ve Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni olan Jüpiter'den neredeyse iki kat büyük.

BİR YILI BİZE GÖRE 1 GÜN

Etrafında döndüğü yıldıza çok yakın olması nedeniyle kara gezegenin yıldızının etrafında 1 yıllık döngüsünü tamamlaması, Dünya'nın 1 günlük hareketine eşit.

SİMSİYAH BİR ATMOSFERİ VAR

Bu kısa mesafe ve hızlı hareket sebebiyle gezegen yüzeyinin 2600 dereceye kadar ısındığı tahmin ediliyor. Işığı emen şeyin ise simsiyah atmosferindeki maddeler olduğu düşünülüyor.

ERİMİŞ METAL BENZERİ BİR MADDEDEN OLUŞUYOR

Araştırmacılar, gaz devinin atmosferine gelen ışığın yüzde 94'ünü emdiğini tespit etti. Uzmanlara göre bu türden gezegenler genel olarak üzerlerine gelen radyasyonun yüzde 40'ını emiyor. Bilim insanları, gezegenin yansıttığı ve 'albedo' denilen ışık miktarını ölçmeyi başardılar. Sonuçlar yansıtılan ışığın inanılmaz derecede düşük olduğu ortaya çıktı.

Aynı zamanda gezegenin tam siyah olmadığı, yüksek ısıdan dolayı eriyen metale benzer bir şekilde etrafına kırmızı renk saçtığı belirlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Karanlık  Taraf  Bulundu  Işığı  Neredeyse  Hiç  Yansıtmayan  Siyah  Bir  Gezegen  Keşfedildi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER