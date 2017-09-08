Karayip adalarına büyük hasar veren ve ölümlere yol açan İrma Kasırgası ABD'nin Florida eyaletine doğru ilerliyor. Haftasonu ABD'ye ulaşması beklenen kasırga nedeniyle marketlerde su, kuru gıda ve çamaşır suyu gibi acil ihtiyaç malzemelerinin neredeyse tamamı satın alındı, raflar bomboş kaldı. Bazı benzin istasyonlarında da akaryakıt kalmadı.

BİNLERCE KİŞİ EVLERİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

ABD'li yetkililer Florida eyaletinde acil durum ilan ederek, eyaletin güneybatı ucunda mecburi tahliye emri verdi. Bölgede yaşayan halk bir yandan güvenli bölgelere kaçarken, bazı bölgelerde de yiyecek, içecek ve temizlik malzemelerine aşırı talep oldu.

"EN AZ 3 GÜNLÜK YİYECEK STOKLAYIN"

Güney Florida'daki Boynton Beach şehrinde yer alan Publix süpermarketinin kasırga nedeniyle kapanmasından bir gün önce çekilen fotoğraflarda, özellikle su stoklarının tükendiği görüldü. Şehirde 3-4 günlüğüne sular kesileceğinin açıklanması üzerine, marketlerde ilk olarak su reyonları boşaldı. İçecek reyonlarının bölgedeki hemen hemen tüm marketlerde bomboş olduğu belirtiliyor. Tüm evlerin üç gün boyunca yetecek yiyecek ve içecek stoklaması talimatı verildi.

AKARYAKIT İSTASYONLARI KAPATILDI

Yayınlanan acil durum malzeme listesinde yer alan ve dezenfektan olarak kullanılan çamaşır suları da, tükenen ürünler arasında yer alıyor.

Acil durum alışveriş listesinde ayrıca, kuru besinler ve fıstık ezmesi gibi uzun süre dayanan ve fazla enerji veren ürünler yer alıyor.

Kasırga alarmının verildiği bölgelerde bazı benzin istasyonları da, tahliye sırasında acilen benzin almak isteyen çok sayıda araç sahibi nedeniyle tamamen boşaldı. Satacak benzini kalmayan istasyonların kapandığı ve etraflarına şerit çekildiği görüldü.

Kaynak: haberinburada