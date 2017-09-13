Azerbaycan Premier Lig takımlarından Qarabağ Ağdam, Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea deplasmanından 6-0 mağlup ayrıldı. İngiliz ekibinin galibiyet golleri Pedro, Zappacosta, Azpilicueta, Bakayoko ve Batshuayi'den (2) geldi.

"TOPRAKLARIMIZ İŞGAL ALTINDA"

Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katılan Qarabağ'ın 6-0'lık kötü başlangıcının ardından teknik direktör Gurban Gurbanov, "Karabağ'ın tarihini duymuşsunuzdur. Topraklarımız, maalesef işgal altında. Bu bizi daha güçlü yapıyor" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada