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KARDEŞ TAKIM, DÜN GECE İNGİLTERE'DEN HEZİMETLE DÖNDÜ


Kardeş takım, dün gece İngiltere'den hezimetle döndü
Tarih : 13 Eylül 2017, 11:10
Puan Ver : Kardeş Takım, Dün Gece İngiltere'den Hezimetle Döndü(10/10)6

Azerbaycan Premier Lig takımlarından Qarabağ Ağdam, Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea deplasmanından 6-0 mağlup ayrıldı. İngiliz ekibinin galibiyet golleri Pedro, Zappacosta, Azpilicueta, Bakayoko ve Batshuayi'den (2) geldi.

"TOPRAKLARIMIZ İŞGAL ALTINDA"

Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katılan Qarabağ'ın 6-0'lık kötü başlangıcının ardından teknik direktör Gurban Gurbanov, "Karabağ'ın tarihini duymuşsunuzdur. Topraklarımız, maalesef işgal altında. Bu bizi daha güçlü yapıyor" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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