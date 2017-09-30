KARIN AĞRISIYLA HASTANEYE GÖTÜRÜLEN BAKAN ARSLAN, ACİL AMELİYAT EDİLDİ
İstanbul'da havalimanında karın ağrısı şikayeti yaşayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kaldırıldığı hastanede acil olarak apandisit ameliuyatına alındı. Ameliyattan çıkan Arslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
HAVALİMANINDA AĞRILARI ÇOĞALDI
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan bu sabah İstanbul'da rahatsızlandı. Dün geceden beri karın ağrısı şikayeti olan Bakan Arslan, Halkalı'daki Kerbela Aşura Matemi etkinliklerine katılmak için Ankara'dan İstanbul'a geldi. Havalimanında ağrıları çoğalan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan hemen hastaneye götürüldü.
ACİLEN AMELİYATA ALINDI
Bakan Arslan'ın muayeninin ardından acil olanrak apandisit ameliyatına alındı. Ameliyattan çıkan Bakan Arslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre evinde dinleneceği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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