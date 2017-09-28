Dubai'de tanınmış bir gazetenin editörü olan Francis Matthew, eşini balyozla öldürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi sabah işine gitti.

Dubai'nin ne yüksek tirajlı gazetesi Gulf New'in 61 yaşındaki editörü Francis Matthew, 62 yaşında eşi Jane Matthew'i ekonomik konular üzerinde tartıştıktan sonra balyoz ile öldürdü.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YAPTI

Eşini öldürükten sonra sabah, bahçıvanı ile hava hakkında konuşup işe gitti. Bahçıvan, kadını yatağının üzerinde kanlar içinde görünce durumu polise bildirdi.

HIRSIZLIK SÜSÜ VERMEYE ÇALIŞTI

Francis, ilk ifadesinde polise verdiği ifadede eve hırsızların giridiğini ve eşini öldürdüklerini söyledi. Daha sonra ifadesini değiştiren Matthew, eşine balyoz atarken yanlışlık öldürdüğünü anlattı.

İNANDIRICI OLSUN DİYE EVİ DÜZENLEDİ

Polis yaptığı soruşturma sonrasında, eşi ile girdiği ekonomik tarışma sonrası Francis'in eline aldığı balyoz ile eşinin kafasına iki sefer vurduğunu ve eşinin öldüğünü anlayınca hırsızlık süsü vermek için yatak odasında herşeyi dağıttığı belirtildi. 1985 yılında beri evli olduğunu eşini öldüren Francis'in mahkeme tarafından suçlu bulunması halinde idam cezası alması bekleniyor.

Kaynak: haberinburada