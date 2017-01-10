

Havaların günden güne soğuması ve karın etkisini giderek artırması ile birlikte yaşam şartları her birey için daha zorlu hale gelmeye başlamıştır. Soğukla mücadele ederken bir yandan işe yetişme telaşında olan ebeveynler diğer yanda okula gitmeye çalışan öğrenciler soğuk iklim koşullarına rağmen günlük hayatın gerekliliklerini yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu koşuşturmaca içinde kendisine en dikkat etmesi gereken kişiler şüphesiz bebeğini kucağına almayı bekleyen anne adaylarıdır.







Bahçeci Sağlık Grubu Başkanı Prof. Dr. MustafaBahçeci; “kadın hayatının en özel dönemlerinden biri olan hamilelik sürecinde dikkat edilmesi gereken konuların arttığını belirterek başta bağışıklık sistemini güçlü tutmak adına portakal, mandalina, kivi, nar gibi meyveler tüketerek doğru beslenilmeli, kayma ve düşme tehlikelerine karşı tabanı rahat kaymayan ayakkabılar ile yünlü ve pamuklu çoraplar giyilerek olası tehlikeleri ortadan kaldıracak yönde önlemler alınmalı”dedi.



Hamilelik döneminde bağışıklık sisteminde görülen azalma anne adaylarının başta gribal enfeksiyonlar olmak üzere birçok enfeksiyona karşı dikkatli olmasını gerektirmektedir. Bu konuda bulaşma şekli en çok solunum yolu ile olduğundan hamilelerin mümkün olduğunca kalabalık ortamlarda bulunmaması, bulunması gerektiği durumlarda ise maske kullanmasında fayda görülmektedir. Prof. Dr. Mustafa Bahçeci; bağışıklık sistemini güçlü tutmak adına kış aylarında kolaylıkla bulunabilecek C vitamini yönünden zengin olan turunçgillerin ( portakal, mandalina, greyfurt, limon ) bol miktarda tüketilmesinin önemli olduğunu vurgularken“elma, armut, muz, kivi gibi meyvelerle yapılacak meyve salatalarının hamilelerin hem bağışıklığını güçlendirecek hem de kalori ve mineral desteği açısından tercih edilebilecek ideal besinler olduğunu” belirtti.



Çetin kış koşulları ve soğuk havalar karbonhidratlı yiyeceklerin tüketilmesi konusunda isteği artıran etkenler arasında gösterilmektedir. Bebeğini kucağına almayı bekleyen anne adaylarının karbonhidratlı yiyecekler yerine bitkisel protein olarak değerlendirilebilecek fasulye, nohut, barbunya gibi kuru baklagilleri tüketmelerinin bebekte beyin, kas, diş ve kan dokularını geliştireceğini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Bahçeci; bebeğin zeka gelişimini artıracak, içeriğinde omege 3 ve omega 6 asitlerini barındıran süper gıda balığın da özellikle soğuk havalarda sıklıkla tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.



KIŞ AYLARINDA SICAK SÜT İÇİLMESİ GEBELİKTE ARTAN KALSİYUM İHTİYACINI DESTEKLER…



Kış aylarında havaların soğuk olması anne adaylarında su içme konusunda isteksizlik oluşturabilmektedir. Az sıvı tüketimi gebelik hormonlarının da etkisiyle beraberinde kabızlık sorununu ortaya çıkarmaktadır. Soğuk kış aylarında hareketsizliğin de artması ile bu durum ciddi problemlere yol açmaktadır. Hem anne ve bebeğin sıvı dengesini korumak hem de kabızlık gibi birtakım problemlerin önüne geçebilmek için hamilelikte günlük iki litre sıvı tüketimi önemini korumaktadır diyen Prof. Dr. Mustafa Bahçeci; “bu dönemde sıcak sıvı tüketme isteği sıcak süt içilerek karşılanabilir. Böylece gebelikte artan kalsiyum ihtiyacı da desteklenmiş olur. Bununla birlikte hamilelikte yaşanan gaz problemlerinin artmaması için de pırasa, karnabahar, lahana, brokoli gibi kış sebzelerinin haşlanıp suyu süzülerek pişirilmesinde fayda vardır”dedi.



ANNE ADAYLARI SOĞUK HAVADA ISIYI SABİT TUTABİLMEK İÇİN BİRKAÇ KAT İNCE KIYAFETLER İLE YÜNLÜ VE PAMUKLU KUMAŞLAR TERCİH ETMELİ!



Bağışıklık sisteminde olduğu gibi hamilelik döneminde anne adayının ısı kontrol mekanizmasında da birtakım yetersizlikler oluşmakta bunun sonucunda da soğuğa ve sıcağa karşı dayanıksızlıklar doğmaktadır. Prof. Dr. Mustafa Bahçeci; “değişen ortamlarda ısıyı sabit tutabilmek, terleme ve üşeme sebebiyle oluşabilecek rahatsızlıkları azaltabilmek için anne adayının tek kat kalın bir kıyafet giymesi yerine gerektiğinde çıkarabileceği birkaç kat daha ince kıyafeti giymesi uygun olur. Yine iç giyim dahil olmak üzere seçilen kıyafetlerin sentetik ve naylon kumaşlar yerine, hava alabilen yünlü ve pamuklu kumaşlardan olmasına dikkat edilmelidir” dedi.



HAMİLELER, YOĞUN KAR YAĞIŞINA KARŞIN TABANI RAHAT, POSTÜRÜ DESTEKLEYEN AYAKKABILAR İLE PAMUKLU VE YÜNLÜ ÇORAPLAR GİYMELİ…



Özellikle ilerleyen hamilelik aylarında bebeğin büyümesi ile anne adaylarının ağırlık merkezi değişmektedir. Bu durumun, eklemleri gevşeten hormonların salınımıyla birlikte kayma, düşme gibi kazaların gebelikte daha sık görülmesine neden olacağını belirten Prof. Dr. Bahçeci; “yoğun kar yağışı olan şu günlerde anne adaylarının ayakkabı seçimi bu tür kazaların önlenmesi açısından daha fazla önem arz eder. Tabanı rahat, kaymayan, postürü destekleyen ayakkabıların, yünlü ve pamuklu çoraplarla giyilmesi anne adayı için en sağlıklısı olacaktır” diyerek kendilerinin ve bebeklerinin sağlığı açısından daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.



Gebelikte beden sağlığı kadar ruh sağlığı da kış aylarında soğuk havadan oldukça etkilenmektedir. Bu aylarda sürekli soğuk ve kapalı havaya maruz kalmak, evde uzun süre zaman geçirmek gebelik hormonlarının da etkisiyle depresyona eğilime neden olmaktadır. Beden sağlığı kadar depresyon gibi problemlerin ortaya çıkmaması için bulunulan ortamın sık sık temiz hava ile havalandırılması, yoga, pilates gibi hafif sporlarla bedenin harekete geçirilmesi, seyahat, aile ve arkadaş ziyaretleri gibi aktivitelerin ihmal edilmemesi gerekmektedir.