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KARLOV SUİKASTINDA BİRİ POLİS MEMURU 2 KİŞİ TUTUKLANDI


KARLOV SUİKASTINDA BİRİ POLİS MEMURU 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Tarih : 19 Ocak 2017, 09:32
Puan Ver : Karlov Suikastında Biri Polis Memuru 2 Kişi Tutuklandı(9/10)11


Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan polis memuru Sercan Başar, esnaf Enes Asım Silin, avukat Serkan Ö, polis memuru Hasan T. ve akademisyen Abdulkadir Ş, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye getirildi.



Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden akademisyen Abdulkadir Ş, savcılıkça serbest bıkarıldı. Polis memuru Sercan Başar ile Enes Asım Silin, tutuklama; avukat Serkan Ö. ve polis memuru Hasan T. ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.



Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüpheliler Sercan Başar ve Enes Asım Silin, "Terör örgütü FETÖ üyesi oldukları" suçlamasıyla tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi. Serkan Ö. ve Hasan T, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Tutuklanan polis memuru Sercan Başar'ın, Rus Büyükelçi Karlov suikastının faili Mevlüt Mert Altıntaş'ın polis okulundan "abisi" olduğu tespit edilmişti. Altıntaş'ın adres gösterdiği Demetevler Mahallesi'ndeki ev de Sercan Başar tarafından kiralanmıştı.



 



kaynak:sabah








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