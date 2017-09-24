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KARNINDAN GİREN DEMİR BAŞINA SAPLANMIŞTI, 1 AY SONRA AİLESİNE KAVUŞTU


Karnından giren demir başına saplanmıştı, 1 ay sonra ailesine kavuştu
Tarih : 24 Eylül 2017, 19:00
Puan Ver : Karnından Giren Demir Başına Saplanmıştı, 1 Ay Sonra Ailesine Kavuştu(7/10)3

Kocaeli'de geçen ay inşaatta geçirdiği iş kazası sonrasında vücuduna saplı demirle hastaneye kaldırılan ve hayatta kalmasından dolayı çevresindekilerin "mucize adam" diye tanımladığı Sinan Yıldız (34), Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 23 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

İzmit ilçesindeki evinde eşi ve 2 çocuğuyla yaşayan Yıldız, hayatını sürdürebilmek için yetkililerden sağlığı açısından daha uygun bir iş imkanı istiyor.

"BANA TEHLİKESİZ BİR İŞ VERİRLERSE İYİ OLUR"

Yıldız, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından kendisini çok daha iyi hissettiğini belirterek, her şartta her şekilde Allah'a şükür ettiğini kaydetti.

İyi bir tedavi süreci yaşadığını anlatan Yıldız, şunları konuştu:

"Kalıp çaktığım sırada, merdivene çıktım, o esnada merdivenin dönmesiyle aşağıya düştüm. Daha sonra hastaneye kaldırıldım. Yoğun bakım servisinde 15 gün kaldım. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavim tamamlandı, daha sonra toparladım. Şükürler olsun yaşıyorum, hayattayım. Benimle ilgilenen doktorlarımızdan, hemşirelerimizden Allah razı olsun. Güzel bir tedavi sürecinden sonra evimize geldik."

"TEKRAR ÇOCUKLARIMLA OYNUYORUM, GÜLÜP EĞLENİYORUM"

Yıldız, tedavisinin ardından kendisini çok daha iyi hissettiğini belirterek, kontroller için hastaneye gittiğini ve çocuklarıyla vakit geçirdiğini söyledi.

"Tekrar çocuklarımla gülüp oynuyorum, geziyoruz." diyen Yıldız, "Daha daha iyi olduğumda illa ki çalışacağım. Artık gücüm ne kadar yeter yetmez ya da vücudumda kalıcı hasar olur mu bilmiyorum. İş adamlarımız, belediyelerimiz bana tehlikesiz bir iş verirlerse iyi olur. Eskisi gibi inşaatlarda çalışmam zor gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Veliahmet Mahallesi Hacı Kasım Sokak'ta bir inşaatta çalışan Sinan Yıldız, 21 Ağustos'ta dengesini kaybederek yere düşmüş, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki temel demiri vücuduna saplanmıştı. İtfaiye ekiplerinin temelden kestiği demirin vücudunda kalan kısmıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, sevk edildiği Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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