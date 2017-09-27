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Karpuza kafa atacağım derken kafası yarılıyordu

KARPUZA KAFA ATACAĞIM DERKEN KAFASI YARILIYORDU

Karpuzu kafasıyla ikiye ayırmaya çalışan adam, arkadaşı karpuzu çekince masaya kafa attı.

Tarih : 27 Eylül 2017, 18:00
Puan Ver : Karpuza Kafa Atacağım Derken Kafası Yarılıyordu(5/10)1

Karpuzu kafayla yarayım derken, arkadaşının şakasıyla masaya kafa attı.

KARPUZU KAFASIYLA İKİYE AYIRACAKTI

arpuzu kafasıyla yarma denemesi yapan adam, arkadaşının şakasıyla neye uğradığını şaşırdı. Tam kafasıyla yaracakken, karpuzun önünden çekildiğini görmeyen adam, kafasını masaya vurdu.

NE OLDUĞUNU BİR SÜRE ANLAYAMADI

Neye uğradığını anlayamayan adam, bir süre kendisine gelemedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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