KARPUZA KAFA ATACAĞIM DERKEN KAFASI YARILIYORDU
Karpuzu kafasıyla ikiye ayırmaya çalışan adam, arkadaşı karpuzu çekince masaya kafa attı.
Karpuzu kafayla yarayım derken, arkadaşının şakasıyla masaya kafa attı.
KARPUZU KAFASIYLA İKİYE AYIRACAKTI
arpuzu kafasıyla yarma denemesi yapan adam, arkadaşının şakasıyla neye uğradığını şaşırdı. Tam kafasıyla yaracakken, karpuzun önünden çekildiğini görmeyen adam, kafasını masaya vurdu.
NE OLDUĞUNU BİR SÜRE ANLAYAMADI
Neye uğradığını anlayamayan adam, bir süre kendisine gelemedi.
Kaynak: haberinburada
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