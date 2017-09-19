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KARŞIYAKA'DA GÜVERCİNLERE BABALIK YAPAN EMEKLİ ALBAY, KAMYONETİN ALTINDA KALDI


Karşıyaka'da Güvercinlere Babalık Yapan Emekli Albay, Kamyonetin Altında Kaldı
Tarih : 19 Eylül 2017, 15:50
Puan Ver : Karşıyaka'da Güvercinlere Babalık Yapan Emekli Albay, Kamyonetin Altında Kaldı(8/10)4

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan emekli albay, kapalı kasa kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ATIK EKMEKLERLE GÜVERCİNLERİ BESLİYORDU

Alınan bilgiye göre, fırınlardan topladığı atık ekmeklerle sokaktaki güvercinleri besleyen emekli albay Selahattin Ünsal (80), erken saatlerde Tersane Mahallesi'ndeki evinden çıktı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Topladığı ekmeklerin bulunduğu poşetlerle Cemal Gürsel Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Ünsal'a Karşıyaka yönüne giden H.A'nın kullandığı 35 HA 4189 plakalı kapalı kasa kamyonet çarptı. Kazada, Selahattin Ünsal olay yerinde hayatını kaybetti.

GÜVERCİNLERİN YİYECEKLERİ YOLA SAÇILDI

Olay yerinde yayaya çarpan aracın parçaları ile Ünsal'ın takma dişleri, saati, askeri şapkası ve poşetler dolusu ekmeğin yola savrulduğu görüldü. Aracın şoförü H.A. olay sonrası ifade işlemleri için Karşıyaka Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Komşuları tarafından teşhis edilen Ünsal'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

"HAYVANSEVER KİŞİLİĞİ İLE TANINIRDI"

Kazanın görgü tanıklarından Taylan Alabay, AA muhabirine, Selahattin Ünsal'ın hayvansever kişiliği ile tanındığını, sokakta yaşayan hayvanları beslemek için çaba gösterdiğini ifade etti.

Ünsal'ın her sabah Karşıyaka sahildeki güvercinleri beslemek için fırınları ve marketleri dolaşıp ekmek topladığını anlatan Alabay, kazada Ünsal'ı kaybetmenin kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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