KARS'TA 15 BİN KİŞİYLE KERBELA ANMASI! ZİNCİRLERLE DÖVÜNÜP HZ. HÜSEYİN'İ YAD ETTİLER
İslam dünyasının en büyük matemi sayılan Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ile 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin 1378'nci yıldönümünde Kars'ta binlerce kişilik anma töreni düzenlendi.
Hz. Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin 1378'nci yıldönümü nedeniyle Kars'ta anma törenleri yapıldı.
ÖNCE KUR'AN-I KERİM, SONRA İSTİKLAL MARŞI
Törene katılanlar sabahın erken saatlerinde Hz. Ali Çarşı Cami ve Merkez Ehlibeyt Işıklı Cami önünde toplandı. Törende Kuran-ı Kerim okundu. Ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
BİNLER YÜRÜDÜ
15 bin kişilik grup, Ehlibeyt Işıklı Camii önünde düzenlenen tören ardından Türk bayrağı, Atatürk, Hz. Hüseyin posterleri ve mersiyeler eşliğinde ve merkez Ehlibeyt Işıklı Camii'nden Garnizon Şehitliği'ne oradan da Yeni Mahalle Mezarlığı'na yürüdü.
ZİNCİRLERLE DÖVÜNÜP HZ. HÜSEYİN'İ YAD ETTİLER
Yeni Mahalle Mezarlığı önünde de deste gruplarının zincirlerle dövünmeleri, sine vurma ve mersiyeler eşliğinde Hz. Hüseyin'i yad etmesi sonrasında aile mezarları ziyaret edildi.
TÖRENE KATILANLAR
Anma törenine Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı MHP'li Murtaza Karaçanta, İl Müftüsü Mehmet Genç, Işıklı Camii imamı seyit Ahmet Erdem, MHP İl Başkanı Yaver Özcan, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Ötegen, Ticaret Borsası Başkanı İsmet Çelik, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adem Burulday, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
- Büyükanne Projesi Mart'ta Bitiyor
- Dünya Bankasının Başekonomistinden Tarihi İtiraf: Listeleri Manipüle Ettik
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar