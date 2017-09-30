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Kars'ta 15 Bin Kişiyle Kerbela Anması! Zincirlerle Dövünüp Hz. Hüseyin'i Yad Ettiler

KARS'TA 15 BİN KİŞİYLE KERBELA ANMASI! ZİNCİRLERLE DÖVÜNÜP HZ. HÜSEYİN'İ YAD ETTİLER

İslam dünyasının en büyük matemi sayılan Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ile 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin 1378'nci yıldönümünde Kars'ta binlerce kişilik anma töreni düzenlendi.

Tarih : 30 Eylül 2017, 14:20
Puan Ver : Kars'ta 15 Bin Kişiyle Kerbela Anması! Zincirlerle Dövünüp Hz. Hüseyin'i Yad Ettiler(10/10)6

Hz. Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin 1378'nci yıldönümü nedeniyle Kars'ta anma törenleri yapıldı.

ÖNCE KUR'AN-I KERİM, SONRA İSTİKLAL MARŞI

Törene katılanlar sabahın erken saatlerinde Hz. Ali Çarşı Cami ve Merkez Ehlibeyt Işıklı Cami önünde toplandı. Törende Kuran-ı Kerim okundu. Ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

BİNLER YÜRÜDÜ

15 bin kişilik grup, Ehlibeyt Işıklı Camii önünde düzenlenen tören ardından Türk bayrağı, Atatürk, Hz. Hüseyin posterleri ve mersiyeler eşliğinde ve merkez Ehlibeyt Işıklı Camii'nden Garnizon Şehitliği'ne oradan da Yeni Mahalle Mezarlığı'na yürüdü.

ZİNCİRLERLE DÖVÜNÜP HZ. HÜSEYİN'İ YAD ETTİLER

Yeni Mahalle Mezarlığı önünde de deste gruplarının zincirlerle dövünmeleri, sine vurma ve mersiyeler eşliğinde Hz. Hüseyin'i yad etmesi sonrasında aile mezarları ziyaret edildi.

TÖRENE KATILANLAR

Anma törenine Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı MHP'li Murtaza Karaçanta, İl Müftüsü Mehmet Genç, Işıklı Camii imamı seyit Ahmet Erdem, MHP İl Başkanı Yaver Özcan, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Ötegen, Ticaret Borsası Başkanı İsmet Çelik, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adem Burulday, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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