KARS'TA ASKERİ BÖLGEDEKİ YANGINDA 17 ASKER HASTANELİK OLDU
Kars'ta 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Çakmak Batı Kışlası'na ait bir arazide henüz belirlenemeyen sebeple örtü yangını başladı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler bir süre sonra kışlaya ait ağaçlık alana sıçradı.
TOMALARLA MÜDAHALE EDİLDİ
Yangın, askerlerin müdahalesine rağmen söndürülemeyince bölgeye Kars Belediyesine bağlı itfaiye görevlileri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Kafkas Üniversitesine ait söndürme araçları ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 2 adet Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.
ASKERLER İTFAİYEYE YARDIM ETTİ
Olay sırasında Selim Belediyesi, Dağpınar Belde Belediyesi ile Şeker Fabrikasına ait itfaiye görevlileri ile sağlık ekipleri de tedbir amaçlı bölgede hazır bekletildi.
Yangın, askerler ve ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla daha fazla büyümeden söndürüldü.
17 ASKER DUMANDAN ETKİLENDİ
Söndürme çalışmalarında hafif şekilde dumandan etkilenen 17 askeri personel Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı.
Kars Valisi Rahmi Doğan ile 14. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç da kışlaya gelip yangın hakkında bilgi aldı.
Vali Doğan, kışla çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, alevlerin kısa sürede yayıldığına işaret ederek, "Rüzgar ve otların kuru olması yüzünden alevler yayıldı. Yangın tamamen söndürüldü, soğutma çalışması yapılıyor." dedi.
Kaynak: haberinburada
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