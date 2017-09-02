Olay Görüntüler! Fabri, Sarhoş Halde Sigara Alırken Görüntülendi
Meltem'in Sevgilisi Olduğunu Öğrenen Haluk, Afallayıp Kaldı
Canlı Yayında Gözleri Dolu Dolu Hamileyim Dedi
Fenerbahçe İlk Transferini Gerçekleştirdi!
Rusya, Türk Akımı'na 3,2 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
30 Yıllık Balıkçı, Ağına Takılan 523 Kiloluk Orkinosu Görünce Şok Oldu
Mourinho'dan Ibrahimovic Açıklaması: Artık Sonuna Geldi
200 Yıllık İngiliz Devi Resmen Battı
Ntv'nin Güzel Spikeri, Bozdağ Haberini Sunarken Zor Anlar Yaşadı
Orlando City, Larin Transferi İçin Beşiktaş'a Karşı Neymar'ın Avukatını Tuttu
Zombie Şarkısıyla Tanınmıştı! Ünlü Yıldızdan Hayranlarını Yıkan Haber
Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek

KARS'TA ASKERİ BÖLGEDEKİ YANGINDA 17 ASKER HASTANELİK OLDU


Kars'ta Askeri Bölgedeki Yangında 17 Asker Hastanelik Oldu
Tarih : 02 Eylül 2017, 00:20
Puan Ver : Kars'ta Askeri Bölgedeki Yangında 17 Asker Hastanelik Oldu(6/10)2

Kars'ta 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Çakmak Batı Kışlası'na ait bir arazide henüz belirlenemeyen sebeple örtü yangını başladı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler bir süre sonra kışlaya ait ağaçlık alana sıçradı.

TOMALARLA MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın, askerlerin müdahalesine rağmen söndürülemeyince bölgeye Kars Belediyesine bağlı itfaiye görevlileri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Kafkas Üniversitesine ait söndürme araçları ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 2 adet Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

ASKERLER İTFAİYEYE YARDIM ETTİ

Olay sırasında Selim Belediyesi, Dağpınar Belde Belediyesi ile Şeker Fabrikasına ait itfaiye görevlileri ile sağlık ekipleri de tedbir amaçlı bölgede hazır bekletildi.

Yangın, askerler ve ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla daha fazla büyümeden söndürüldü.

17 ASKER DUMANDAN ETKİLENDİ

Söndürme çalışmalarında hafif şekilde dumandan etkilenen 17 askeri personel Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı.

Kars Valisi Rahmi Doğan ile 14. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç da kışlaya gelip yangın hakkında bilgi aldı.

Vali Doğan, kışla çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, alevlerin kısa sürede yayıldığına işaret ederek, "Rüzgar ve otların kuru olması yüzünden alevler yayıldı. Yangın tamamen söndürüldü, soğutma çalışması yapılıyor." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kars  Ta  Askeri  Bölgedeki  Yangında  17  Asker  Hastanelik  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER