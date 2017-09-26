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KARTAL BELEDİYESİ'NDEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM! GAME OF THRONES DİZİSİYLE VATANDAŞA HAKARET ETTİLER


Kartal Belediyesi'nden Tepki Çeken Paylaşım! Game of Thrones Dizisiyle Vatandaşa Hakaret Ettiler
Tarih : 26 Eylül 2017, 20:50
Puan Ver : Kartal Belediyesi'nden Tepki Çeken Paylaşım! Game Of Thrones Dizisiyle Vatandaşa Hakaret Ettiler(10/10)6

CHP'li Kartal Belediyesi, bu sabah facebook üzerinden ilçe sakinlerine "Günaydın Kartal" diye başlayan bir mesaj yayınladı.

Ancak mesajın içeriğindeki skandal ifadeler kısa sürede büyük tepki çekti. "Akyürüyenler" ifadesiyle belediyenin seçmene hakaret ettiğini düşünen çok sayıda kullanıcı, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

ÇİRKİN GÖNDERMELER YAPILDI

Dizi ile ilgisi olmasa da mesajın aralarına serpiştirilen "yobaz", "akyürüyenler", "cahil", "çirkinler" gibi ifadelerin kullanıldığı mesajda, "akyürüyenlerin mümkünse Dünya'nın hiçbir yerinde olmamasını dileyelim" denildi.

İŞTE SKANDAL İFADELERİN KULLANILDIĞI MESAJ

Günaydın Kartal,

Kış mı geliyor? Evet evet "kış geliyor" Nam-ı diğer "winter is coming" :) Sonra işte akyürüyenler de çıkıverir ortaya... Onlar çıkmazsa hatırımız kalır; isimleri de pek manidar... Meşhur dizi Game of Thrones'tan bahsediyorum tabi ki, akyürüyenler filan deyince, siz ne sandınız ki? :) Hani böyle zombi gibi yürüyüp de kendi cehaletlerini şey pardon ölümlerini ortalığa yaymaya çalışıyorlar filan... Pek de çirkinler, pek... Yobazlık böyle yüze bir çirkinlik mi veriyor, bir acayiplik mi nedir bilinmez?!!??

Sabah sabah dizi muhabbetinin dibine vurmuşken, şakayı bir yana bırakıp güzel bir kış olmasını dileyelim bari, bir de akyürüyenlerin mümkünse Dünya'nın hiçbir yerinde olmamasını dileyelim ;)

Herkesin mutlu ve sıcak yuvasında geçirebileceği güzel bir kış olması dileğiyle,

ÖZÜR DİLEMEK YERİNE VATANDAŞI SUÇLADILAR

Gelen tepkiler üzerine akşam üzeri yeni bir mesaj yayınlayan belediye, kullandığı ifadelerden rahatsız olan vatandaşları suçlayarak şu açıklamayı yaptı:

Günaydın mesajımızla ilgili almış olduğumuz tepkiler sebebiyle açıklama ihtiyacı duyulmuştur; Kartal Belediyesi Kartal'da yaşayan herkese aynı noktadadır, herkesin inancına, düşüncesine aynı saygı ve hoşgörü ile yaklaşmaktadır. Yazıda sadece dünyaca meşhur http://www.imdb.com/title/tt0944947/ dizisinden bahsedilmektedir. Yanlış anlaşılmamalara mahal verilmemesini önemle rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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