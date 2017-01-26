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KARTAL'DA SİLAH SESLERİ! ALAATTİN ÇAKICI İÇİN HASTANEYİ BASTILAR


KARTAL'DA SİLAH SESLERİ! ALAATTİN ÇAKICI İÇİN HASTANEYİ BASTILAR
Tarih : 26 Ocak 2017, 14:23
Puan Ver : Kartal'da Silah Sesleri! Alaattin Çakıcı İçin Hastaneyi Bastılar(6/10)7


Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimlik binasının içinde duvarlara silahla ateş açan kişi gözaltına alındı.



DUVARLARA 16 MERMİ İSABET ETTİ



Başhekimlik binasının duvarlarına 16 mermi isabet ettiği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli F.E'nin polis ekiplerince hastaneden çıkarıldığı sırada "Alaattin Çakıcı'ya yanlış yapılmaz." şeklinde bağırdığı duyuldu.



Alınan bilgiye göre, hastanenin başhekimlik binasına gelen F.E, bağırarak silahla binanın duvarlarına doğru ateş açtı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.



Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, başhekimlik binasının duvarlarına 16 mermi isabet ettiği belirlendi.



'ALAATTİN ÇAKICI'YA YANLIŞ YAPILMAZ'



Gözaltına alınan şüpheli F.E'nin polis ekiplerince hastaneden çıkarıldığı sırada "Alaattin Çakıcı'ya yanlış yapılmaz." şeklinde bağırdığı duyuldu.



Bu arada, hastanedeki güvenlik görevlileri görüntü almaya çalışan basın mensuplarını müdahale etti.



Bolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan Alaattin Çakıcı, geçtiğimiz pazartesi günü Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmiş, yaklaşık 1 saat sivil cezaevi nakil aracı içinde bekletilip, hastanede hasta mahkum koğuşu olmadığı için tekrar cezaevine gönderilmişti.



 



kaynak:haberler








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