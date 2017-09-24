KASIMPAŞA, KAYSERİ MAÇINDA 90+2'DE YEDİĞİ GOLLE YIKILDI: 1-1
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa evinde Kayserispor'la karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele ev sahibi Kasımpaşa Rangelov'la 38. dakikada 1-0 öne geçti. Mücadelenin son anlarına girilirken Kayserispor'da Atilla Turan 90+2'de yaklaşık 30 metreden müthiş bir golle takımına 1 puanı getirdi. Mücadelede bu sonuçla sona erdi.
Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 8'e yükseltirken, Kayserispor da 11. puanını hanesine yazdırdı.
Kaynak: haberinburada
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