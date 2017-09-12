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Kasımpaşa, Spikerin Bile Gol Diye Bağırdığı Pozisyonu Kaçırdı

KASIMPAŞA, SPİKERİN BİLE GOL DİYE BAĞIRDIĞI POZİSYONU KAÇIRDI

Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçında ev sahibi ekibin formasını giyen Mensah, maçın 82. dakikasında kaçırdığı golle unutulmazlar arasına girdi.

Tarih : 12 Eylül 2017, 09:40
Puan Ver : Kasımpaşa, Spikerin Bile Gol Diye Bağırdığı Pozisyonu Kaçırdı(7/10)3

Spor Toto Süper Lig 4. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenen Kasımpaşa, son dakikalarda gelen golle hayat bulurken orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ın 82. dakikada kaçırdığı gol şaşkına çevirdi.

Yeni Malatyaspor karşısında iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Kasımpaşa, son anlara girilirken baskısını artırdı.

ÜST DİREĞE NİŞANLADI

Maçın 82. dakikasında Trezeguet, Neumayr ile verkaçı sonrasında kale sahası içinde bomboş pozisyondaki Mensah'a topu gönderdi. Mensah ise bomboş kale yerine topu üst direğe nişanladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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