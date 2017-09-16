KASIMPAŞALI FUTBOLCU YÜZÜNE BAĞIRDI: ÇENENİ KAPAT
Kasımpaşalı futbolcu Veysel Sarı, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ile sözlü bir tartışma yaşadı.
Bafetimbi Gomis'in krampon darbesiyle yüzünden yaralanan tecrübeli futbolcu için sağlık ekipleri saha içinde müdahalede bulundu. Tedavinin uzun süremesi sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun tepki gösterdiler.
"ÇENENİ KAPAT" DEDİ
Tedavisi bitince kenara gelen Veysel Sarı, Igor Tudor'un tepkisi sonrasında eliyle 'sus' işareti yaparak 'shut up' (çeneni kapat) ifadesini kullandı.
Veysel Sarı ise kendisine vakit geçirdiği gerekçesi ile tepki gösteren Tudor'a formasındaki kan lekelerini gösterdi. Tudor ise kan lekelerini görünce Veysel'den özür diledi.
Kaynak: haberinburada
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