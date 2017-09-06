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Kasırga alarmıyla kimisi kaçtı, kimisi ise marketlere akın etti

KASIRGA ALARMIYLA KİMİSİ KAÇTI, KİMİSİ İSE MARKETLERE AKIN ETTİ

ABD'de Florida çevresinde etkili olması beklenen kasırga nedeniyle alarm durumuna geçildi. Halkın bir bölümü bölgeden uzaklaşırken, alışveriş merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Tarih : 06 Eylül 2017, 09:20
Puan Ver : Kasırga Alarmıyla Kimisi Kaçtı, Kimisi İse Marketlere Akın Etti(7/10)3

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, hafta sonu Atlantik Okyanusu üzerinden gelmesi beklenen ve saatteki hızı 175 kilometreye ulaşacak kasırganın Florida dahil Meksika Körfezi kıyılarını etkileyeceğini duyurdu.

KASIRGA NEDENİYLE HAZIRLIĞA BAŞLADILAR

Texas'ı vuran Harvey kasırgasının ardından ikinci büyük şoku yaşayan ABD'liler telaş için tedbir almaya başladı.

ABD'nin en kalabalık eyaletlerinden Florida'da ve Meksika Körfezi kıyılarında yaşayanlar, Texas'taki Harvey kasırgasının yaralarını henüz saramadan, hafta sonu gelmesi beklenen yeni kasırga Irma nedeniyle hazırlıklara başladı.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, ABD'deki güzergahı tam belli olmayan ancak hafta sonu Atlantik Okyanusu üzerinden gelmesi beklenen, saatteki hızı 175 kilometreye ulaşacak kasırga "Irma"nın, Florida dahil Meksika Körfezi kıyılarını vuracağını bildirdi.

Merkezin, yeni kasırgaya hazırlanılması çağrısında bulunmasının ardından Florida'da halk alışveriş merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

EYALET GENELİNDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

​Florida Valisi Rick Scott, eyalet genelinde acil durum ilan ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Floridalılara Irma kasırgasına karşı hazırlanmaları için federal yönetimin (devlet) tüm kaynaklarını sunduğunu duyurdu.

ÇOK GÜÇLÜ BİR FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji yetkilileri, Porto Riko'yu vuran ve acil durum ilan edilerek Ulusal Muhafızların müdahalede bulunması kararının çıkarılmasına yol açan Irma kasırgasının çok güçlü ve tehlikeli olabileceği uyarısı yapıyor.

Meteorolog Dave Samuhel, kasırganın etkili olacağı bölgede yaşayan halka "acil yardım malzemelerinizi hazırlayın" uyarısında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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