KASIRGANIN ARDINDAN OKYANUS YOK OLDU
Bahamalar'da plaja giden insanlar büyük bir şok yaşadı! Irma Kasırgası'nın etkili olduğu yerlerden biri olan Bahamalar'da okyanus yok oldu. Korkunç kasırganın yarattığı basınç nedeniyle olağanüstü bir hava olayı medana geldi ve sular çekildi.
İNSANLAR OKYANUSUN İÇİNDE YÜRÜDÜ
Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, normalde birkaç metre suyun altında olması gereken yerde insanların nasıl yürüdüğünü gözler önüne seriyor. Yerlerdeki deniz kabukları ve yosun kalıntıları dikkat çekiyor.
SULAR AĞIR AĞIR YERİNE GELDİ
Bu şaşırtan doğa olayının ardından akıllara ilk gelen ise çekilen suların tsunami şeklinde geri gelip gelmeyeceği oldu. Neyse ki korkulan olmadı, çekilen sular, tsunami şeklinde değil, ağır ağır yerine geldi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar