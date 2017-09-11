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KASIRGANIN ARDINDAN OKYANUS YOK OLDU


Kasırganın ardından okyanus yok oldu
Tarih : 11 Eylül 2017, 13:10
Puan Ver : Kasırganın Ardından Okyanus Yok Oldu(5/10)1

Bahamalar'da plaja giden insanlar büyük bir şok yaşadı! Irma Kasırgası'nın etkili olduğu yerlerden biri olan Bahamalar'da okyanus yok oldu. Korkunç kasırganın yarattığı basınç nedeniyle olağanüstü bir hava olayı medana geldi ve sular çekildi.

İNSANLAR OKYANUSUN İÇİNDE YÜRÜDÜ

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, normalde birkaç metre suyun altında olması gereken yerde insanların nasıl yürüdüğünü gözler önüne seriyor. Yerlerdeki deniz kabukları ve yosun kalıntıları dikkat çekiyor.

SULAR AĞIR AĞIR YERİNE GELDİ

Bu şaşırtan doğa olayının ardından akıllara ilk gelen ise çekilen suların tsunami şeklinde geri gelip gelmeyeceği oldu. Neyse ki korkulan olmadı, çekilen sular, tsunami şeklinde değil, ağır ağır yerine geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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