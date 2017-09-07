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KATALANLAR, ARDA'NIN SAKATLANMASINI KUTLUYOR


Katalanlar, Arda'nın sakatlanmasını kutluyor
Tarih : 07 Eylül 2017, 18:10
Puan Ver : Katalanlar, Arda'nın Sakatlanmasını Kutluyor(8/10)4

La Liga devlerinden Barcelona kulübü Milli Takım kampından dönen Arda Turan'ın sakatlığı olduğunu açıkladı. Milli futbolcunun sol ayak arka adelesinde çekme olduğu belirtilirken oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

KATALAN TARAFTARLAR SEVİNÇLİ

Katalan taraftarlar, kulübün resmi twitter hesabından yaptığı açıklamaya yorum olarak "Barcelona'ya iyi haber, Arda sakatlandı." ve "Arda'yı Çin'e gönderin." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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