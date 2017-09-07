Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi
Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım
Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu

Katalonya Parlamentosu, İspanya’dan kopmak için ilk adımı attı

KATALONYA PARLAMENTOSU, İSPANYA’DAN KOPMAK İÇİN İLK ADIMI ATTI

İspanya'nın itirazlarına rağmen, Katalan parlamentosu bağımsızlık referandumunun 1 Ekim'de yapılmasına ilişkin yasayı kabul etti.

Tarih : 07 Eylül 2017, 02:00
Puan Ver : Katalonya Parlamentosu, İspanya’Dan Kopmak İçin İlk Adımı Attı(7/10)3

İspanya'da parçalanmaya giden yolda en önemli adım atıldı. Katalan parlamentosu bağımsızlık referandumunun 1 Ekim'de yapılmasına ilişkin yasayı kabul etti.



İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetim başkanı Carles Puigdemont da, İspanyol hükümetince "yasa dışı" olduğu çok önceden açıklanan, 1 Ekim'de bağımsızlık yanlısı referanduma gidilmesi kararını imzaladı.



9 OY FARKLA KAZANDILAR



Katalonya Parlamentosu'nda yaklaşık 11 saat süren tartışmaların ardından gerçekleşen oylamada 72 üye bağımsızlık referandumunun lehine oy kullanırken, parlamentonun 63 üyesi birlikten yana tavır gösterdi.



İSPANYA, REFERANDUMA GİDİLMESİNİ ENGELLEME HAZIRLIĞI YAPIYORDU



İspanya hükümeti, 6-7 Eylül'de toplanmayı kararlaştıran Katalonya Özerk Yönetim Parlamentosunun, almayı planladığı 1 Ekim'de bağımsızlık referandumuna gidilmesi kararını engellemek için hazırlıklarını yaptığını açıklamıştı.



RAJOY, HALK OYLAMASINA DAHİL OLAN SİYASİLERİ TEHDİT ETTİ



İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ise yasanın kabul edilmesi halinde, referandumu durdurmak için mahkemeye gideceklerini belirtti. Öte yandan Rajoy, halk oylamasına dahil olan Katalan siyasilere karşı hukuki adım atılacağı tehdidinde bulundu.



"İSPANYA'DAN KOPMA YASASI" KABUL EDİLDİ



Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti kaynakları, oturumlarda "İspanya'dan kopma yasası" olarak adlandırılan "Cumhuriyetin Kuruluşu ve Hukuki Geçiş Yasası" ile 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumu kararının resmi olarak alınmasını sağlayacak Referandum Yasası'nın kabul edileceğini duyurmuştu.



KARARI SEÇMEN VERECEK



Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, eğer seçmenler 'ayrılma' konusunda karar kılarsa, Katalonya'nın birkaç gün içinde İspanya'dan bağımsızlığını ilan edeceğini dile getirdi.



Öte yandan 'hayır' oyları ağır basarsa, yeni bir hükümet kurulması için erken seçim çağrısı yapılacağını söyledi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Katalonya  Parlamentosu  İspanya’Dan  Kopmak  İçin  İlk  Adımı  Attı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER