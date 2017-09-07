İspanya'nın itirazlarına rağmen, Katalan parlamentosu bağımsızlık referandumunun 1 Ekim'de yapılmasına ilişkin yasayı kabul etti.

İspanya'da parçalanmaya giden yolda en önemli adım atıldı. Katalan parlamentosu bağımsızlık referandumunun 1 Ekim'de yapılmasına ilişkin yasayı kabul etti.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetim başkanı Carles Puigdemont da, İspanyol hükümetince "yasa dışı" olduğu çok önceden açıklanan, 1 Ekim'de bağımsızlık yanlısı referanduma gidilmesi kararını imzaladı.

9 OY FARKLA KAZANDILAR

Katalonya Parlamentosu'nda yaklaşık 11 saat süren tartışmaların ardından gerçekleşen oylamada 72 üye bağımsızlık referandumunun lehine oy kullanırken, parlamentonun 63 üyesi birlikten yana tavır gösterdi.

İSPANYA, REFERANDUMA GİDİLMESİNİ ENGELLEME HAZIRLIĞI YAPIYORDU

İspanya hükümeti, 6-7 Eylül'de toplanmayı kararlaştıran Katalonya Özerk Yönetim Parlamentosunun, almayı planladığı 1 Ekim'de bağımsızlık referandumuna gidilmesi kararını engellemek için hazırlıklarını yaptığını açıklamıştı.

RAJOY, HALK OYLAMASINA DAHİL OLAN SİYASİLERİ TEHDİT ETTİ

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ise yasanın kabul edilmesi halinde, referandumu durdurmak için mahkemeye gideceklerini belirtti. Öte yandan Rajoy, halk oylamasına dahil olan Katalan siyasilere karşı hukuki adım atılacağı tehdidinde bulundu.

"İSPANYA'DAN KOPMA YASASI" KABUL EDİLDİ

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti kaynakları, oturumlarda "İspanya'dan kopma yasası" olarak adlandırılan "Cumhuriyetin Kuruluşu ve Hukuki Geçiş Yasası" ile 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumu kararının resmi olarak alınmasını sağlayacak Referandum Yasası'nın kabul edileceğini duyurmuştu.

KARARI SEÇMEN VERECEK

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, eğer seçmenler 'ayrılma' konusunda karar kılarsa, Katalonya'nın birkaç gün içinde İspanya'dan bağımsızlığını ilan edeceğini dile getirdi.

Öte yandan 'hayır' oyları ağır basarsa, yeni bir hükümet kurulması için erken seçim çağrısı yapılacağını söyledi.

Kaynak: haberinburada