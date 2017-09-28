Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!
Cyle Larin Transferinde Beşiktaş'ı Yıkan Haber
Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek

Katalonya'da Yapılacak Bağımsızlık Referandumuna Barcelona'lı Pique'den Destek Geldi

KATALONYA'DA YAPILACAK BAĞIMSIZLIK REFERANDUMUNA BARCELONA'LI PİQUE'DEN DESTEK GELDİ

Barcelona'lı yıldız futbolcu Gerard Pique, pazar günü Katalonya'da yapılacak bağımsızlık referandumunu desteklediğini ve oy kullanacağını söyledi.

Tarih : 28 Eylül 2017, 17:40
Puan Ver : Katalonya'da Yapılacak Bağımsızlık Referandumuna Barcelona'lı Pique'den Destek Geldi(8/10)4

İspanya Milli Takımı'nın ve Barcelona'nın formasını giyen futbolcu Gerard Pique, yasa dışı ilan edilmesine rağmen Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim'de yapılmak istenen bağımsızlık referandumuna destek verdi.

"OY KULLANACAĞIZ"

Pique, sosyal medyadaki Twitter hesabından Katalanca yayımladığı mesajda, "Bugünden pazara barışçıl bir şekilde kendimizi ifade edelim. Onlara hiçbir bahane vermeyelim. Onların istedikleri bu. Güçlü ve yüksek sesle söyleyelim; oy kullanacağız." ifadelerini kullandı.

REFERANDUM BARCELONA MAÇIYLA AYNI GÜN

La Liga lideri Barcelona, 7. hafta maçında 1 Ekim'de Las Palmas'ı konuk edecek. Pique'nin maç günü olmasına ve yasa dışı ilan edilmesine rağmen referandumda oy kullanmaya gidip gitmeyeceği bilinmiyor.

BAĞIMSIZLIK YANLISI GÖSTERİLERE KATILMIŞTI

Geçmişte Barcelona kentinde yapılmış bağımsızlık yanlısı gösterilere de katılan Pique, ayrılıkçı siyasi görüşünden dolayı son yıllarda milli formayı giydiği çoğu maçta İspanyol taraftarlarca ıslıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Katalonya  Da  Yapılacak  Bağımsızlık  Referandumuna  Barcelona    Pique  Den  Destek  Geldi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER