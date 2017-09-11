Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak

Katar Emiri, ABD'nin Askeri Üssünü Ziyaret Etti

KATAR EMİRİ, ABD'NİN ASKERİ ÜSSÜNÜ ZİYARET ETTİ

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Başkent Doha'nın güneyinde yer alan ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü'nü ziyaret etti.

Tarih : 11 Eylül 2017, 22:00
Puan Ver : Katar Emiri, Abd'nin Askeri Üssünü Ziyaret Etti(9/10)5

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre Şeyh Temim, El-Udeyd Üssü'ndeki Katar Emirliği Hava Kuvvetleri ile ABD Merkez Komutanlığına bağlı ortak hava operasyonları merkezini ziyaret etti.

ABD'Lİ SUBAYLARLA GÖRÜŞTÜ

Katar Emirliği Hava Kuvvetleri ve özellikle de hava savunma birliklerinin stratejisiyle ilgili bilgi alan Emir Temim, daha sonra üsteki savaş uçaklarıyla bazı askeri araçları yakından inceledi. Şeyh Temim, ziyareti sırasında ABD Merkez Hava Kuvvetleri (AFCENT) Komutanı Korgeneral Jeffrey Harrigian ve diğer ABD'li üst düzey subaylarla görüştü.

BAŞKENT DOHA'NIN GÜNEYİNDE

Görüşmede, terörle mücadelenin yanı sıra ortak askeri iş birliğinin ele alındığı belirtildi. ABD'nin Körfez bölgesindeki en önemli askeri üslerinden biri olan Udeyd Hava Üssü, başkent Doha'nın güneybatısında yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Katar  Emiri  Abd  Nin  Askeri  Üssünü  Ziyaret  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER