KATAR EMİRİ, ABD'NİN ASKERİ ÜSSÜNÜ ZİYARET ETTİ
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Başkent Doha'nın güneyinde yer alan ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü'nü ziyaret etti.
Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre Şeyh Temim, El-Udeyd Üssü'ndeki Katar Emirliği Hava Kuvvetleri ile ABD Merkez Komutanlığına bağlı ortak hava operasyonları merkezini ziyaret etti.
ABD'Lİ SUBAYLARLA GÖRÜŞTÜ
Katar Emirliği Hava Kuvvetleri ve özellikle de hava savunma birliklerinin stratejisiyle ilgili bilgi alan Emir Temim, daha sonra üsteki savaş uçaklarıyla bazı askeri araçları yakından inceledi. Şeyh Temim, ziyareti sırasında ABD Merkez Hava Kuvvetleri (AFCENT) Komutanı Korgeneral Jeffrey Harrigian ve diğer ABD'li üst düzey subaylarla görüştü.
BAŞKENT DOHA'NIN GÜNEYİNDE
Görüşmede, terörle mücadelenin yanı sıra ortak askeri iş birliğinin ele alındığı belirtildi. ABD'nin Körfez bölgesindeki en önemli askeri üslerinden biri olan Udeyd Hava Üssü, başkent Doha'nın güneybatısında yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
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