Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, BM Genel Kurulu'na hitap etti. Konuşmasına ülkesine uygulanan blokeyi de gündeme getirerek, "Ülkem ve halkım, komşularımızın 5 Haziran'dan beri uyguladığı haksız ambargo altındayken karşınızdayım" diye başladı.

"KRİZİN BARIŞÇIL ŞEKİLDE ÇÖZÜLMESİNDEN YANAYIZ"

Al Sani, ülkesine uygulanan ambargoyu eleştirdi. Katar'ın, BM şartının da gereği olarak hem bölgesinde hem de tüm dünyada barış ve güvenlik için çalıştığını belirten Al Sani, ülkeler arasındaki sorunların diyalog ve barışçı şekilde çözülmesinden yana olduklarını söyledi.

Katar Emiri konuşmasına şöyle devam etti:

"ÖN KOŞULSUZ DİYALOG ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUM"

Kuşatma, baskı ve diktelere boyun eğmeyi reddettik. Bununla birlikte diyaloğa açık olduk. Farklılıklarımızı müzakereler yoluyla çözmeye hazır olduğumuzu bildirdik. Buradan karşılıklı egemenlik haklarımıza saygı göstererek ön koşulsuz diyalog çağrımızı yineliyorum.

"ULUSLARARASI ARENADA ORMAN KANUNLARI GEÇERLİYMİŞ GİBİ"

Son dönemde baskı altındaki halkların kendilerini yalnız hissettiğini ifade eden Al Sani, "Son günlerde baskı ve zulüm altındaki insanların kaderleriyle tek başlarına yüzleşmek durumunda kaldıkları yönünde bir his yayılıyor. Sanki uluslararası arenada orman kanunları geçerliymiş gibi. Uluslararası hukuku ve anlaşmaları uygulayacak bir sistemin yokluğunda tehdit altındaki ülkeler kendi ittifakları ve imkanlarıyla ayakta durmaya çalışıyorlar.

"HAKSIZ AMBARGO ALTINDAYKEN KARŞINIZDAYIM"

Al Sani, ülkesine uygulanan blokeyi de gündeme getirerek, "Ülkem ve halkım, komşularımızın 5 Haziran'dan beri uyguladığı haksız ambargo altındayken karşınızdayım. Bu ambargo, aile bağları dahil hayatın tüm katmanlarını etkiliyor.

"KATARLILAR ABLUKAYI İHANET OLARAK GÖRÜYOR"

Katar, ekonomi ve kalkınmasını söz konusu ülkelerin kontrolü altında olmayan hava ve deniz rotaları üzerinden devam ettiriyor. Katar'a uygulanan ambargo önceden bilgi verilmeden aniden uygulandığı için Katarlılar bunu ihanet olarak görmektedir.

"KATAR'IN HEMEN DİZ ÇÖKECEĞİNİ SANDILAR"

Bu kampanyayı düzenleyenler Katar'ın hemen diz çökeceğini sandı. Yalan haberleri siber saldırı ile yaydıklarını biliyoruz.

"BU UYGULAMA TERÖRİZMİN BİR TANIMI DEĞİL Mİ?"

Bu ambargoyu uygulayan ülkelerin, bir ülkenin siyasetine müdahale etmek için ilaç, gıda gibi temel ihtiyaçları istismar ettiklerini kaydeden Al Sani, "Bu uygulama terörizmin bir tanımı değil mi?" diye sordu.

"AMBARGO GEREKÇELERİNİ DOĞRULAYACAK BİR DELİLLERİ YOK"

Ambargocu ülkelerin ellerindeki finansal araçlarla bu ambargoya diğer ülkelerin de katılması için şantaj ve baskı yaptıklarını da ifade eden Al Sani, ambargonun gerekçesi olarak gösterdikleri iddiaları doğrulayacak hiçbir geçerli delil ortaya koyamadıklarını vurguladı.

Al Sani, Katarın egemenliğine saygı gösteren ve bu kriz döneminde Katar halkına destek olan dost ve kardeş ülkelere de teşekkür etti.

Kaynak: haberinburada