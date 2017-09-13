Körfez krizinin aşılması sürecinde yarın önemli bir zir ve gerçekleşecek. Katar Emiri El Sani yarın (perşembe) Türkiye'ye gelecek.

El Sani, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

"BÖLGESEL KONULAR ELE ALINACAK"

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, "Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani, 14 Eylül 2017 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani arasında ziyaret vesilesiyle gerçekleştirilecek görüşmelerde, Katar ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınacaktır" denildi.

Kaynak: haberinburada