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Katledilen Suriyeli Aktivist ve Kızının Cenazesinde Hem Gözyaşı Vardı Hem Öfke

KATLEDİLEN SURİYELİ AKTİVİST VE KIZININ CENAZESİNDE HEM GÖZYAŞI VARDI HEM ÖFKE

Üsküdar'dajş evlerinde öldürülen Suriyeli aktivist ile gazeteci kızının cenaze töreninde hem acı hem öfke vardı. Tabuta sarılıp ağlayan yakınları "Öldüreni evinin önünde asın" diyerek isyan etti.

Tarih : 23 Eylül 2017, 16:30
Puan Ver : Katledilen Suriyeli Aktivist Ve Kızının Cenazesinde Hem Gözyaşı Vardı Hem Öfke(8/10)4

sküdar'daki evlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boğazları kesilerek öldürülen Suriyeli aktivist Orouba Barakat ile gazeteci kızı Halla Barakat, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

TABUTA SARILIP AĞLADILAR

Geçtiğimiz günlerde Üsküdar'daki evlerinde öldürülen Suriyeli aktivist Orouba Barakat (60) ile gazeteci kızı Halla Barakat (22) için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Barakat ailesinin yakınlarının yanı sıra arkadaşları da katıldı. Yakınları anne kızın Suriye bayrağına sarılı tabutuna sarılarak ağladı. Anne Barakat'ın teyzesi Shaza Barakat, "Çok üzgünüm. Katiller bir an önce bulunsun" dedi.

"ÖLDÜRENLERİ EVİNİN ÖNÜNDE ASIN"

Orouba Barakat'ın yakın arkadaşı Fatima Huseyin, "Şimdi kendi olsun tabi ki tehdit içinde ama ben kesin olarak bilemem. Büyük ümidim var. Türkiye polisleri, Türkiye hükümeti buna çok önem verecek ve bulacak ve hiç bu cinayet cezasız kalmayacaktır. İdam hükmünü getirin, bunları öldüreni evinin önünde asın. Suriyelilerin ve ailesinin adına konuşuyorum size. Katili istiyoruz. Katilleri bilinsin ve bilinecektir inşallah." dedi.

"REJİME GÖRE BÜYÜK BİR ORDUDAN ÖNEMLİYDİ"

Fatima Huseyin "Orouba hanım ve kızı rejime göre, zalim rejime göre büyük bir ordudan önemliydi. Çünkü rejimin yaptıklarını açıklıyordu" diye konuştu.

"TABİ Kİ REJİM ÖLDÜRDÜ"

Orouba Barakat'ın sınıf arkadaşı İmen Bedir ise, "Ben aynı mahalledenim. Küçükken Orouba Barakat ablayla aynı sınıftaydım. Çok değerli, o kadar çok seviyorum ki geçen ayda karşılaştım Taksim'de. Orouba 'Ölecem zaten' dedi. Dedim biraz dikkat edin. Tabi ki rejim öldürdü, ne olacak ki" şeklinde konuştu.

"TEHDİTLERDEN BAHSEDİYORDU"

Orouba Barakat'ı tanıyan Adem Çevik de, "Ölümden korkmuyordu. Tam tehditlerden bahsediyordu, üzülüyordu ama ölümden asla korkmuyordu" ifadelerini kullandı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Suriyeli aktivist Orouba Barakat ile gazeteci kızı Halla Barakat'ın naaşları defnedilmek üzere Habibler Yayla Mezarlığına götürüldü.

60 yaşındaki Suriyeli gazeteci Orouba Barakat (solda) ve 22 yaşındaki kızı Halla Barakat

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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