KATLİAMDAN KAÇANLAR DEHŞETİ ANLATTI: ASKER EVE GİRİP HERKESE ATEŞ AÇTI
Myanmar'da katliamdan kaçarak komşu ülke Bangladeş'e sığınmaya çalışan Arakanlı Müslümanların sayısı her geçen gün artıyor. Birleşmiş Milletler'in Bangladeş'teki koordinasyon ofisi pazartesi günü yaptığı açıklamada, 25 Ağustos'tan beri sınıra ulaşan mülteci sayısını 87 bin olarak duyurdu.
"ASKERLER EVİMİZE GİRİP ATEŞ AÇTI"
Sınır bölgesindeki sağlık merkezlerinde tedavi gören mülteciler, Myanmar askerlerinin Rohingya köylerine saldırıdığını yineledi: "Saldırı dışarıda, yolda olmadı. Evimizde oturuyorduk. Askerler evlerimize girip ayrım yapmadan ateş açtı."
ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA NOBELLİ ANG SAN SU Çİ VAR
Diğer yandan, Myanmar'da uzun süre askeri cuntaya karşı direnen ve Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ang San Su Çi, Rohingya katliamı karşısında sessiz kalmakla eleştiriliyor. Halihazırda dışişleri bakanlığı koltuğunda oturan ve hükümetin en etkili ismi olarak gösterilen Ang San Su Çi, şiddet olaylarından dolayı Müslüman nüfusu suçlamaya devam ediyor.
MÜSLÜMAN ÜLKELER PROTESTO EDİYOR
BM heyetinin soruşturma taleplerine de karşı çıkan Myanmar, özellikle Müslüman ülkelerde protesto ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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