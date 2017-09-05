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KATLİAMLA GÜNDEMDE OLAN MYANMAR'DA ASKERİ EĞİTİM UÇAĞI KAYBOLDU


Katliamla Gündemde Olan Myanmar'da Askeri Eğitim Uçağı Kayboldu
Tarih : 05 Eylül 2017, 12:10
Puan Ver : Katliamla Gündemde Olan Myanmar'da Askeri Eğitim Uçağı Kayboldu(5/10)1

Son günlerde Arakan'da yaşayan Müslümanlara uygulanan zulümle gündeme gelen Myanmar ordusuna ait bir eğitim uçağıyla irtibatın kesildiği belirtildi.

Eğitim için havalanan üç G-4 jetinden biri ile iletişimin kesildiği açıklandı. Sinyali kesilen uçağın Pathein yakınlarında kaybolduğu bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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