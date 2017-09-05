Son günlerde Arakan'da yaşayan Müslümanlara uygulanan zulümle gündeme gelen Myanmar ordusuna ait bir eğitim uçağıyla irtibatın kesildiği belirtildi.

Eğitim için havalanan üç G-4 jetinden biri ile iletişimin kesildiği açıklandı. Sinyali kesilen uçağın Pathein yakınlarında kaybolduğu bildirildi.

Kaynak: haberinburada