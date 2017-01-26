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kavurmacı ve güllü'nün şirketleri tmsf'ye geçti

KAVURMACI VE GÜLLÜ'NÜN ŞİRKETLERİ TMSF'YE GEÇTİ

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik TUSKON operasyonunda tutuklanan işadamı Ömer Faruk Kavurmacı'nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Aydınlı Grubu'na bağlı Aydınlı Hazır Giyim'e, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.

Tarih : 26 Ocak 2017, 12:57
Puan Ver : Kavurmacı Ve Güllü'nün Şirketleri Tmsf'ye Geçti(6/10)8


Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik TUSKON operasyonunda tutuklanan işadamı Ömer Faruk Kavurmacı'nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Aydınlı Grubu'na bağlı Aydınlı Hazır Giyim'e, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. TMSF denetimine geçen şirketler arasında baklavacı Faruk Güllüoğlu da yer aldı.



Aralarında Ömer Faruk Kavurmacı, Faruk Güllü'nün de olduğu çok sayıda iş adamına yönelik geçtiğimiz Eylül ayında gözaltı işlemi yapılmıştı. Anılan soruşturma kapsamında bazı işadamları serbest bırakılırken, çok sayıda iş adamı da tutuklanmıştı.



Söz konusu isimlerden Ömer Faruk Kavurmacı'nın başında bulunduğu Aydınlı Hazır Giyim San. Ve Tic. A.Ş ile Faruk Güllü'nün sahibi olduğu Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Tic. A.Ş TMSF bünyesine geçti.



Aynı zamanda İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı da olan Ömer Faruk Kavurmacı'nın babası Mustafa Şevki Kavurmacı da gözaltına alınmış, ancak sağlık sorunları gerekçesi ile serbest bırakılmıştı.



Aydınlı Hazır Giyim'in bünyesinde Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo markaları yer alıyor. Aydınlı Grup'un 2015 yıl sonu cirosu 2.7 milyar lira.



 



kaynak:hürriyet








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