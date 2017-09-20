KAYIP PRENSES, HAFIZASINI KAYBETMİŞ BİR HALDE MİLANO'DA BULUNDU
İngiltere'de 1 buçuk yıl önce bir anda ortadan Ariane Lak, İtalya'nın Milano kentinde hafızasını kaybetmiş bir halde bulundu.
NE YAŞADIĞI BİLİNMİYOR
İngiliz basını, İran'ı uzun süre yöneten Kaçak Hanedanı'na mensup olduğu belirtilen milyoner kadının 1,5 yıl içinde ne yaşadığının hâlâ belirsiz olduğunu yazdı.
HAFIZASINI KAYBETMİŞ
İngiliz Mail Online haber portalı, milyoner prensesin kaybolduktan 1,5 yıl sonra Milano'da, gaspa uğramış ve hafızasını kaybetmiş şekilde bulunduğunu yazdı. Kadının ailesinin Lak'ı bulması için özel soruşturmacıları kiraladığı aktarıldı. 51 yaşındaki Lak'ın, İran'ı uzun yıllar yönetek Kaçar Hanedanı'na mensup olduğu ifade edildi.
4 DİL BİLİYOR
4 dil konuştuğu belirten ve bir film şirketinin yöneticisi olduğu aktarılan 51 yaşındaki Lak'ın nerede olduğu bu zamana kadar merak konusuydu.
ÇOK KÖTÜ BİR HALDE BULUNDU
İngiliz polisinin kadının bulunmasında özel bir rol oynayıp oynamadığı ise bilinmiyor. Kadınının çok kirli bir hal de bulunduğu ifade edildi.
"BANA YEMEK VERDİLER, REDDETTİM"
Kadının bulunduktan sonra, "Milan'a aşık oldum. Yoldan geçenler, gönüllüler, burada yaşayanlar bana yardım etmek istedi. Ancak ben reddettim. Bana yemek veriyorlardı ben kabul etmiyordum" dediği aktarıldı.
Kaynak: haberinburada
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