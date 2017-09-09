KAYSERİ 3 PUANI 2 GOLLE ALDI
Süper Lig'de Kayserispor deplasmanda Sivasspor'u Umut Bulut ve yeni transfer Nikola Stojiljkovic'in golleriyle 2-0 yendi.
Sivasspor - Kayserispor maçında kazanan, 2-0'lık skorla Kayserispor oldu. Süper Lig'in 4. haftasındaki karşılaşma, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynandı.
PERDEYİ UMUT BULUT AÇTI
Kayserispor'a galibiyeti getiren goller, 38. dakikada Umut Bulut ve 83. dakikada yeni transfer Nikola Stojiljkovic'ten geldi.
Bu skorun ardından Kayserispor yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve puanını 7 yaptı. Sivasspor ise Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maç haricindeki 3 maçı kaybetti ve 3 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor evinde Antalyaspor ile karşılaşacakken, Sivasspor ise deplasmanda Osmanlıspor'a konuk olacak.
Kaynak: haberinburada
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