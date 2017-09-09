Sivasspor - Kayserispor maçında kazanan, 2-0'lık skorla Kayserispor oldu. Süper Lig'in 4. haftasındaki karşılaşma, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynandı.

PERDEYİ UMUT BULUT AÇTI

Kayserispor'a galibiyeti getiren goller, 38. dakikada Umut Bulut ve 83. dakikada yeni transfer Nikola Stojiljkovic'ten geldi.

Bu skorun ardından Kayserispor yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve puanını 7 yaptı. Sivasspor ise Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maç haricindeki 3 maçı kaybetti ve 3 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor evinde Antalyaspor ile karşılaşacakken, Sivasspor ise deplasmanda Osmanlıspor'a konuk olacak.

Kaynak: haberinburada