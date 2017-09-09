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Kayseri 3 puanı 2 golle aldı

KAYSERİ 3 PUANI 2 GOLLE ALDI

Süper Lig'de Kayserispor deplasmanda Sivasspor'u Umut Bulut ve yeni transfer Nikola Stojiljkovic'in golleriyle 2-0 yendi.

Tarih : 09 Eylül 2017, 20:20
Puan Ver : Kayseri 3 Puanı 2 Golle Aldı(8/10)4

Sivasspor - Kayserispor maçında kazanan, 2-0'lık skorla Kayserispor oldu. Süper Lig'in 4. haftasındaki karşılaşma, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynandı.

PERDEYİ UMUT BULUT AÇTI

Kayserispor'a galibiyeti getiren goller, 38. dakikada Umut Bulut ve 83. dakikada yeni transfer Nikola Stojiljkovic'ten geldi.

Bu skorun ardından Kayserispor yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve puanını 7 yaptı. Sivasspor ise Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maç haricindeki 3 maçı kaybetti ve 3 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor evinde Antalyaspor ile karşılaşacakken, Sivasspor ise deplasmanda Osmanlıspor'a konuk olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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