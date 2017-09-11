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Kayserisor'un Yeni Transferi, Oyuna Girdikten 2 Dakika Sonra Gol Attı

KAYSERİSOR'UN YENİ TRANSFERİ, OYUNA GİRDİKTEN 2 DAKİKA SONRA GOL ATTI

Kayserispor'un transferin son günlerinde Portekiz'in Braga takımından tranfser ettiği Nikola Stojiljkovic'in golle buluşması iki dakika sürdü.

Tarih : 11 Eylül 2017, 15:00
Puan Ver : Kayserisor'un Yeni Transferi, Oyuna Girdikten 2 Dakika Sonra Gol Attı(10/10)6

Welliton'un takımdan ayrılması, Asamoah Gyan'ın ise sakatlık sorunu yaşaması sonrasında forvete takviye yapan Kayserispor, hafta içinde Portekiz'in Braga takımında forma giyen Sırp oyuncu Nikola Stojiljkovic ile anlaştı. Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeyi imzalayan golcü oyuncu, iki idmana çıktıktan sonra takım ile birlikte Sivas deplasmanına gitti.

81'DE OYUNA GİRDİ, 83'TE GOLÜNÜ ATTI

Maça kulübede başlayan Nikola Stojiljkovic, karşılaşmanın 81. dakikasında Umut Bulut'un yerine oyuna dahil oldu. Oyuna girmesinin üzerinden sadece 2 dakika sonra üstelik topla ilk buluşmasında Mendes'in asistinde topu filelere gönderen Sırp oyuncunun Spor Toto Süper Lig'de ilk golü ile buluşması sadece 2 dakika almış oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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