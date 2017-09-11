KAYSERİSOR'UN YENİ TRANSFERİ, OYUNA GİRDİKTEN 2 DAKİKA SONRA GOL ATTI
Kayserispor'un transferin son günlerinde Portekiz'in Braga takımından tranfser ettiği Nikola Stojiljkovic'in golle buluşması iki dakika sürdü.
Welliton'un takımdan ayrılması, Asamoah Gyan'ın ise sakatlık sorunu yaşaması sonrasında forvete takviye yapan Kayserispor, hafta içinde Portekiz'in Braga takımında forma giyen Sırp oyuncu Nikola Stojiljkovic ile anlaştı. Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeyi imzalayan golcü oyuncu, iki idmana çıktıktan sonra takım ile birlikte Sivas deplasmanına gitti.
81'DE OYUNA GİRDİ, 83'TE GOLÜNÜ ATTI
Maça kulübede başlayan Nikola Stojiljkovic, karşılaşmanın 81. dakikasında Umut Bulut'un yerine oyuna dahil oldu. Oyuna girmesinin üzerinden sadece 2 dakika sonra üstelik topla ilk buluşmasında Mendes'in asistinde topu filelere gönderen Sırp oyuncunun Spor Toto Süper Lig'de ilk golü ile buluşması sadece 2 dakika almış oldu.
Kaynak: haberinburada
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