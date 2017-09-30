Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!
Cyle Larin Transferinde Beşiktaş'ı Yıkan Haber
Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
Lucescu, Gurbetçi Yıldız İle Özel Görüşme Yaptı
Yeni Malatyaspor Beşiktaş'ın Eski Golcüsü Bobo İçin Devreye Girdi
Villarreal Deplasmanda Real Madrid'i 1-0 Yendi
Büyükanne Projesi Mart'ta Bitiyor

KAYSERİSPOR, BURSASPOR'U EVİNE ELİ BOŞ GÖNDERDİ: 3-1


Kayserispor, Bursaspor'u Evine Eli Boş Gönderdi: 3-1
Tarih : 30 Eylül 2017, 19:30
Puan Ver : Kayserispor, Bursaspor'u Evine Eli Boş Gönderdi: 3-1(10/10)6

Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Kayserispor, Bursaspor'u Kayseri Kadir Has Stadı'nda ağırladı.

Hızlı başlayan mücadelede 15. dakikada Güray'ın golüyle 1-0 öne geçen Kayserispor'a Bursaspor 38. dakikada Ekong'la karşılık verdi.

ÖNCE KANA BIYIK SONRA MENDES

Karşılaşmanın ikinci yarısında sahneye çıkan Kana Bıyık 73. dakikada Kayserispor'u öne geçirdi. Maçta son sözü ise 88. dakikada attığı golle Mendes belirledi. Böylece Kayserispor, Bursaspor 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 14'e yükseltirken, Bursaspor 9 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kayserispor  Bursaspor  U  Evine  Eli  Boş  Gönderdi  3-1    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER