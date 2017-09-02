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Kaza Yapan Otomobil İkiye Bölündü: 3 Yaralı

KAZA YAPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ: 3 YARALI

Kastamonu'da bir araçla çarpışan otomobilin ikiye bölündüğü kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Tarih : 02 Eylül 2017, 10:00
Puan Ver : Kaza Yapan Otomobil İkiye Bölündü: 3 Yaralı(10/10)6

Kastamonu'da bir otomobil karşıdan gelen araçla çarpıştı. Çarpışma anında ikiye bölünen otomobilden 3 kişi yaralı olarak çıktı.

İKİYE BÖLÜNDÜ

Gece meydana gelen olayda, Faik Yılmaz idaresindeki 37 PU 470 plakalı otomobil, Kastamonu-İnebolu karayolunun Sarıyonca köyü mevkisinde İsmail Kırcaoğlu yönetimindeki 37 UA 472 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobildeki sürücü ile beraberindeki Kadir ve Necla Yılmaz yaralandı.

DURUMU AĞIR

112 Acil Servis ekiplerince Devrekani ve Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Faik Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer 2 kişinin sağlık durumu iyi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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