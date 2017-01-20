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kaza yaptı sonra otomobilini yaktı

KAZA YAPTI SONRA OTOMOBİLİNİ YAKTI

Bursa'da bir sürücü, hasarla sonuçlanan trafik kazası sonrası otomobilini yaktı.

Tarih : 20 Ocak 2017, 09:00
Puan Ver : Kaza Yaptı Sonra Otomobilini Yaktı(8/10)7


Bursa'da bir sürücü, hasarla sonuçlanan trafik kazası sonrası otomobilini yaktı.



Alınan bilgiye göre, Ali K. idaresindeki 16 ADK 41 plakalı otomobil, Bursa-Ankara karayolunun merkez Yıldırım ilçesi BursaRay Davutdede İstasyonu mevkisinde aynı yönde seyreden Murat Özer'in kullandığı 16 CSG 47 plakalı otomobile çarptı.



Söz konusu araçlarda hasara yol açan kaza sonrası iki sürücü arasında tartışma çıktı. Sürücülerden Ali K, tartışma sırasında sinirlerine hakim olamadı ve aracının koltuklarından birinin kılıfını ateşe verdi.



Kısa sürede otomobili saran alevler, olay yerine çağrılan Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.



Ali K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.



Karayolunun Ankara istikameti, kaza ve yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kaldı. Yol, yanan otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.



 



kaynak:haberler








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