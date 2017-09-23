10 yaşındaki minik çocuk hobi olarak başladığı okçulukta 5 ay içerisinde Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

AMAÇLARI SOKAKTAKİ TEHLİKELERDEN KORUMAKTI

İstanbul'a taşındığı 15 Temmuz günü darbe girişimiyle yüz yüze gelen Kazakistanlı Canaltay ailesi, 10 yaşındaki çocukları Magjan'ı sokaklardaki tehlikelerden korumak için spora yazdırdı.

HOBİ OLARAK BAŞLAMIŞTI

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri'nde hobi olarak ok atmaya başlayan Magjan Canaltay, kısa sürede zirveye tırmandı. 5 aylık bir eğitimin ardından 10 ülkeden 580 kemankeşin katıldığı uluslararası turnuvada şampiyon oldu. Minik sporcunun şimdi tek hedefi okçuluk antrenörü olmak.

"TANKLAR, UÇUK GÜRÜLTÜSÜ VE SİLAH SESLERİ AİLEYİ KORKUTTU"

Son dönemde Bilgi Evleri'nin gurur tablosuna ismini yazdıranlardan birisi de 10 yaşındaki Magjan Canaltay. Kazakistanlı bir ailenin çocuğu olan Magjan, hobi olarak başladığı okçuluk sporunda birkaç ay içinde Türkiye şampiyonu olacak kadar yükseldi. Katıldığı her müsabakadan dereceyle dönen Magjan'ın hayali de okçuluk antrenörü olmak.

İŞTE KENDİ YAŞITLARI ARASINDA İLK SIRAYI KAPAN KEMANKEŞ MAGJAN CANALTAY'IN BAŞARI HİKAYESİ:

Kazakistan'da doğan Magjan 10 yaşında. Öğretmen olan babasının İstanbul'da bir okulda göreve başlayacak olması nedeniyle Türkiye'ye geldi. Canaltay ailesi, FETÖ'nün hain darbe girişimi olan 15 Temmuz 2016 günü öğlen saatlerinde Bağcılar'a ayak bastı.

Akşam saatlerinde hainlerin başlattığı darbe girişiminde tanklar, uçak gürültüsü ve silah sesleri aileyi korkuttu.Yabancı bir ülkeye geldikleri ilk gün silah sesleriyle karşılaşması aile fertlerini önemli bir karar almaya sevk etti. Magjan'ın bilmediği sokaklarda gezmesi yerine bir hobiyle uğraşması için Bilgi Evi'ne kaydettirildi.

"ÇİZGİ FİLM YERİNE DİRİLİŞ ERTUĞRUL GİBİ SAVAŞ FİLMLERİ VE BELGESELLER İZLİYOR"

Magjan, ailesinin yönlendirmesiyle önce satranç kulübüne girdi ancak "Bu oyun çok yavaş bana heyecan verecek bir spor lazım" diyerek Okçuluk Kulübü'nü seçti. Okul dışında bütün zamanının kulüpte geçirirken arkadaşlarının yardımıyla da Türkçe'sini güçlendirdi.

İlk olarak Zihgir ve kemankeş gibi kelimelerle tanışan Magjan, zaman geçtikçe ok atmaya da başladı. Magjan, akşam eve gittiğinde ise çizgi film izlemek yerine başta Diriliş Ertuğrul olmak üzere savaş filmleri ve okçuluk üzerine belgeseller izlemeyi tercih ediyordu. Önceleri filmleri hayranlıkla izlerken, okçuluğu öğrendikçe filmlerdeki hataları da görmeye başladı.

"TURNUVA ÖNCESİ DUA OKUYORUM"

"Turnuvaya çıkarken manda boynuzundan yapılma zihgiri takıyorum ardından kemankeş duasını okuyorum" diyen Magjan, disiplini ve çok çalışmayı bırakmıyor. Birkaç ay içinde turnuvalara katılmaya da hak kazanan Magjan, 5 ay içinde yarıştığı 5 turnuvadan 2 birincilik, 2 ikincilik ve 1 de üçüncülük olmak üzere 5 dereceyle geri döndü. Minik sporcunun en önemli başarısı ise Kütahya'da düzenlenen Uluslararası 3. Germiyan Okçuluk Yarışması'ndan geldi. 10 ülkeden 580 kemankeşin katıldığı turnuvada bütün rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

"ÇALIŞIYORUM, BAŞARI PEŞİNDEN GELİYOR"

Başarısının sırrını "Bütün mesele çok çalışmak. Turnuvaya çıkmadan önce hocamın hediye ettiği manda boynuzundan yapılma zihgiri boynuma takıyorum ve kemankeş duasını okuyorum. Çalıştığım için de panik yapmıyorum ve başarı da peşinden geliyor" şeklinde anlattı.

Kaynak: haberinburada