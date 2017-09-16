KEDİ, FAREYİ GÖRÜNCE YAKALAMAK YERİNE KAÇTI
Banyodaki farenin büyüklüğünü gören kedi ve sahibi çığlıklar atarak banyodan kaçtı.
Banyodaki fareyi yakalamak isteyen kedi ve sahibi, fareyi görünce kaçtı.
KEDİ, FARENİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖRÜNCE KAÇTI
Sosyal medyada viral olan videoda, kedinin, fareyi görünce banyodan korku içinde kaçması izleyenleri güldürdü. Sahibinin çığlık atarak, kedinise zıplayarak kaçtığı görütnüler sosyal medyada yer buldu.
VİDEOYU İZLEYEN GÜLMEDEN EDEMEDİ
Fareyi yakalama umuduyla girdikleri banyodan korkuyla kaçan kedi ve sahibinin videosu izleyen herkesi gülme krizine soktu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar