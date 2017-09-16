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Kedi, Fareyi Görünce Yakalamak Yerine Kaçtı

KEDİ, FAREYİ GÖRÜNCE YAKALAMAK YERİNE KAÇTI

Banyodaki farenin büyüklüğünü gören kedi ve sahibi çığlıklar atarak banyodan kaçtı.

Tarih : 16 Eylül 2017, 17:50
Puan Ver : Kedi, Fareyi Görünce Yakalamak Yerine Kaçtı(10/10)6

Banyodaki fareyi yakalamak isteyen kedi ve sahibi, fareyi görünce kaçtı.

KEDİ, FARENİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖRÜNCE KAÇTI

Sosyal medyada viral olan videoda, kedinin, fareyi görünce banyodan korku içinde kaçması izleyenleri güldürdü. Sahibinin çığlık atarak, kedinise zıplayarak kaçtığı görütnüler sosyal medyada yer buldu.

VİDEOYU İZLEYEN GÜLMEDEN EDEMEDİ

Fareyi yakalama umuduyla girdikleri banyodan korkuyla kaçan kedi ve sahibinin videosu izleyen herkesi gülme krizine soktu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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