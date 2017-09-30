KEDİ GİTTİ Mİ DİYE ÇAKTIRMADAN ARKASINDAN BAKIP, ÖLÜ TAKLİDİNE DEVAM ETTİ
Farenin ölü taklidi yaparken ara sıra kalkıp kedi gitti mi diye bakması izleyen herkesi kırdı geçirdi.
Farenin yaptığı ölü taklidi herkesi gülme krizine soktu.
ÖLÜ TAKLİDİ YAPTI
Bir fare kedinin geldiğini görünce, yere yatıp ölü taklidi yaptı. Başında duran kediye ara sıra kalkıp hala duruyor mu yoksa gitti mi diye bakıp sonrasında ölü taklidine devam etmesi sosyal medyada viral oldu.
ÇAKTIRMADAN BAKTI
Farenin çaktırmadan kediye bakıp geri yatması izleyen herkesi güldürdü
Kaynak: haberinburada
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