Farenin yaptığı ölü taklidi herkesi gülme krizine soktu.

ÖLÜ TAKLİDİ YAPTI

Bir fare kedinin geldiğini görünce, yere yatıp ölü taklidi yaptı. Başında duran kediye ara sıra kalkıp hala duruyor mu yoksa gitti mi diye bakıp sonrasında ölü taklidine devam etmesi sosyal medyada viral oldu.

ÇAKTIRMADAN BAKTI

Farenin çaktırmadan kediye bakıp geri yatması izleyen herkesi güldürdü

Kaynak: haberinburada