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Kedi Gitti Mi Diye Çaktırmadan Arkasından Bakıp, Ölü Taklidine Devam Etti

KEDİ GİTTİ Mİ DİYE ÇAKTIRMADAN ARKASINDAN BAKIP, ÖLÜ TAKLİDİNE DEVAM ETTİ

Farenin ölü taklidi yaparken ara sıra kalkıp kedi gitti mi diye bakması izleyen herkesi kırdı geçirdi.

Tarih : 30 Eylül 2017, 13:20
Puan Ver : Kedi Gitti Mi Diye Çaktırmadan Arkasından Bakıp, Ölü Taklidine Devam Etti(8/10)4

Farenin yaptığı ölü taklidi herkesi gülme krizine soktu.

ÖLÜ TAKLİDİ YAPTI

Bir fare kedinin geldiğini görünce, yere yatıp ölü taklidi yaptı. Başında duran kediye ara sıra kalkıp hala duruyor mu yoksa gitti mi diye bakıp sonrasında ölü taklidine devam etmesi sosyal medyada viral oldu.

ÇAKTIRMADAN BAKTI

Farenin çaktırmadan kediye bakıp geri yatması izleyen herkesi güldürdü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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