Sosyal medyada yapılan paylaşımlar arasında başı çeken kedi ve köpek videolarıyla aşılanan hayvan sevgisi, Türkiye'de 20 milyon kişiyi evcil hayvan sahibi yaptı, 2 milyar liraya yakın ekonomi doğurdu.

Türkiye'de evcil hayvan sahiplenen kişi sayısında son 7 yılda yüzde 25 artış meydana geldi. İstatistiklere göre Türkiye'de evlerde 12 milyon kuş, 3.5 milyon balık, 3.2 milyon kedi, 1.2 milyon köpek besleniyor. Sosyal medya üzerinden paylaşılan sevimli kedi, köpek videolarıyla bu rakamın her yıl yüzde 15 arttığı tahmin ediliyor. Gıda, aksesuar, bakım, sağlık, eğitim derken evcil hayvan ekonomisinin dünyadaki büyüklüğü 256 milyar doları buluyor. Akşam'ın haberine göre, Türkiye'de sayıları 20 milyonu bulan sahiplendirilmiş evcil hayvanların, yiyeceği, içeceği, bakımı, sağlığı ve aksesuarları için yılda 450 milyon euro harcanıyor.

7 BİN ŞİRKET VAR

Evcil hayvan bakımının aynı zamanda ciddi bir ekonomi doğurduğuna dikkat çeken Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Evcil Hayvancılık İş Adamları Derneği Başkanı Selçuk Çetin, "Derneğimize üye 420 kayıtlı firma var. Türkiye'de bu işi yapan 6-7 bin şirket var. Bunların 1.100'üsağlık hizmeti veren klinik, 3.500'ü pet satış mağazası, 6'sı mama fabrikası, 100'ü de aksesuar satıcısı. Geri kalanı ise hayvan çiftlikleri, barınaklar ve pet otellerinden oluşuyor" dedi.

300 BİN İLAN YAYINDA

Evcil hayvan sektörünün 45 bin kişiye iş olanağı yarattığını anlatan Çetin şunları kaydetti:

"Ancak kayıtdışı olarak bu işi yapanlar bu sayıya dahil değil. Birçok kişi evine aldığı evcil hayvanının 4-5 yavrusu olunca bu hayvanları parayla satmaya başlıyor. İnternette evcil hayvan sahiplendirmeye yönelik 300 bin ilan dönüyor. Kayıtsız, karnesiz aşısız olarak satılan bu hayvanlardan insanlara hastalıklar bulaşabiliyor. Hayvan sahiplendirdiğini iddia eden bu kişiler birçok vatandaşımızı da dolandırıyor. Bu nedenle kayıt dışı satış yapan bu insanları şikayet etmenizi öneriyoruz" dedi.

100 MİLYON DOLAR KAZANDIRIDI

Gerçek ismi Tardar Sauce olan ancak her daim asık yüz ifadesiyle Huysuz Kedi olarak internet fenomenine dönüşen kedi ABD'li sahibini zengin etti. Huysuz Kedi, iki yıl içerisinde sahibi Tabatha Bundesen'e 100 milyon dolar (yaklaşık 227 milyon 394 bin TL) kazandırdı. Huysuz Kedi'nin yüzünün yer aldığı birçok ürün de satış rekorları kırıyor. Youtube'a videoları milyonlarca kez izlenen Huysuz Kedi'nin Instagram'da 2.3 milyon takipçisi var.

"SİGORTA YAPILMAYA BAŞLANDI"

Türkiye'de evcil hayvanlara yönelik eğitim, otel, bakım, kuaför hizmeti veren firmalar olduğunu anlatan Selçuk Çetin, "Evcil hayvanlara özel swarovski taşlı aksesuarlar bile yapılıyor. Türkiye'de 2 sigorta şirketi de son birkaç yıldır hayvanlara yönelik sigorta paketi çıkardı" dedi.

Kaynak: haberinburada