KEDİSİNİN PATİLERİYLE PİYANO ÇALDI, BİNLERCE BEĞENİ ALDI
İstanbul'da kedisi piyanonun üzerinde uyuduğu için onu uyandırmadan müzik çalmaya çalışan adamın videosu sosyal medyada binlerce beğeni aldı.
Kedisinin patileriyle piyano çalan adamın videosu viral oldu.
KEDİSİNİ UYANDIRMADAN PİYANO ÇALMAYA ÇALIŞTI
İstanbul'da yaşayan Sarper Duman isimli genç piyano eğitmeni, sosyal medyada paylaştığı video ile ünlendi. Videoda kedisini uyandırmadan piyano çalmaya çalışan genç, takipçileri ve izleyenleri tarafından çokça beğeni aldı.
YABANCI SİTELERDE YAYINLANDI
Yabancı kaynaklarda da yayınlanan video sosyal medyada viral oldu. Duman'ın kedisini uyandırmadan ve patilerini dahi çekmeden piyano çalması güzel görüntülere sahne olurken, ortaya çıkan müzik de herkesin hoşuna gitti.
Kaynak: haberinburada
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