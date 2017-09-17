KENAN İMİRZALIOĞLU, FATİH DİZİSİNDEN 1 AYDA 1 MİLYON 400 BİN TL KAZANACAK
Kanal D'nin yeni projesi Fatih'in başrolünü oynayacak olan Kenan İmirzaloğlu'nun bölüm başına 350 bin TL alacağı öğrenildi. İmirzalıoğlu, 1 ayda 1 milyon 400 bin TL kazanacak.
Kenan İmirzalıoğlu'nun, başrolünü oynadığı Kanal D'nin merakla beklenen 'Fatih' dizisinden alacağı ücret dudak uçuklattı. Yakışıklı oyuncu 1 ayda 1 milyon 400 bin TL alarak servetine servet katacak.
REKOR ÜCRET
Oyuncu, dizinin yurtdışı satışı dahil olmak üzere bölüm başına 350 bin TL alarak bir rekora imza attı! Bu, aylık 1 milyon 400 bin TL yapıyor.
SİNEM DE ZAM YAPMIŞTI
Sinem Kobal, başrolünü Birkan Sokullu ile paylaşacağı Show TV'de ekrana gelecek olan 'Gecenin Ötesi' isimli dizide oynayacak. Kenan İmirzalıoğlu ile evlenmeden önce bölüm başına 30 bin TL kazanan Kobal, bu kez haftalık 40 bin TL alacak.
Kaynak: haberinburada
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