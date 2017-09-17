Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi

Kenan İmirzalıoğlu, Fatih Dizisinden 1 Ayda 1 Milyon 400 Bin TL Kazanacak

KENAN İMİRZALIOĞLU, FATİH DİZİSİNDEN 1 AYDA 1 MİLYON 400 BİN TL KAZANACAK

Kanal D'nin yeni projesi Fatih'in başrolünü oynayacak olan Kenan İmirzaloğlu'nun bölüm başına 350 bin TL alacağı öğrenildi. İmirzalıoğlu, 1 ayda 1 milyon 400 bin TL kazanacak.

Tarih : 17 Eylül 2017, 09:20
Puan Ver : Kenan İmirzalıoğlu, Fatih Dizisinden 1 Ayda 1 Milyon 400 Bin Tl Kazanacak(10/10)6

Kenan İmirzalıoğlu'nun, başrolünü oynadığı Kanal D'nin merakla beklenen 'Fatih' dizisinden alacağı ücret dudak uçuklattı. Yakışıklı oyuncu 1 ayda 1 milyon 400 bin TL alarak servetine servet katacak.

REKOR ÜCRET

Oyuncu, dizinin yurtdışı satışı dahil olmak üzere bölüm başına 350 bin TL alarak bir rekora imza attı! Bu, aylık 1 milyon 400 bin TL yapıyor.

SİNEM DE ZAM YAPMIŞTI

Sinem Kobal, başrolünü Birkan Sokullu ile paylaşacağı Show TV'de ekrana gelecek olan 'Gecenin Ötesi' isimli dizide oynayacak. Kenan İmirzalıoğlu ile evlenmeden önce bölüm başına 30 bin TL kazanan Kobal, bu kez haftalık 40 bin TL alacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kenan  İmirzalıoğlu  Fatih  Dizisinden  1  Ayda  1  Milyon  400  Bin  Tl  
Kazanacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER