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Kenan İmirzalıoğlu, Yeni Filmi İçin Binbir Surata Büründü

KENAN İMİRZALIOĞLU, YENİ FİLMİ İÇİN BİNBİR SURATA BÜRÜNDÜ

Kenan İmirzalıoğlu, yeni filmi Cingöz Recai'de rolü gereği binbir surata büründü. İmirzalıoğlu, makyajla bambaşka karakterler haline geldi.

Tarih : 03 Eylül 2017, 11:30
Puan Ver : Kenan İmirzalıoğlu, Yeni Filmi İçin Binbir Surata Büründü(6/10)2

Türk polisiye roman geleneğinin en önemli karakterlerinden Cingöz Recai, yıllar sonra tekrar beyazperdeye taşındı. Yapımcılığını Hayri Aslan'ın, yönetmenliğini Onur Ünlü'nün üstlendiği "Cingöz Recai", 13 Ekim'de vizyona girecek. Başrolünü Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı filmde ünlü oyuncu, kılıktan kılığa giriyor.

KIVANÇ TATLITUĞ'UN EŞİ KIYAFET VE AKSESUAR YARDIMI YAPTI

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer, Meryem Uzerli ve Musa Uzunlar'ın paylaştığı filmin teaser'ı sinemaseverlerden büyük ilgi gördü. Tanıtım filminin en dikkat çeken detayı, İmirzalıoğlu'nun film boyunca birçok farklı yüzle kameraya yansıması oldu. Ünlü oyuncu, çekimlerde Başak Dizer'in hazırladığı kıyafetler ve aksesuvarlar yardımıyla kılıktan kılığa girdi. "İyiliksever hırsız" Cingöz Recai'nin maceraları sinemaseverler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun o halleri:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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