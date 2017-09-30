KENAN SOFUOĞLU'NUN GEÇİRDİĞİ KAZAYA VE SONRASINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Fransa'daki sıralama turları sırasında kaza geçirdi. Kaza anı ve sonrasına ait ilk görüntüler ortaya çıktı.
Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. ayağında yarışan Sofuoğlu, başkent Paris yakınlarındaki Nevers Magny-Cours Pisti'ndeki sıralama turlarında kaza geçirdi. Kaza anı ve sonrasına ait görüntüler kısa süre içerisinde ortaya çıktı.
İşte o görüntüler:
"BU SEFER KÖTÜ DÜŞTÜM"
Kaza sonrası Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sefer kötü düştüm, belimde ve kalçamda 3 kırık var. Herkes benim dün kaza geçirdiğimi düşünmüştü ama dün yağda kaymıştım. Bugün ise kaza yaptım." dedi.
"ACİLEN TÜRKİYE'DE TEDAVİ OLMAM GEREK"
Vücudunu hareket ettiremediğini ve bu gece Türkiye'den gönderilecek ambulans uçakla yurda döneceğini ifade eden milli sporcu, "Acilen Türkiye'de tedavi olmam gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı konuyla ilgileniyor. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu aradı. Bu gece beni uçakla aldıracaklar." diye konuştu.
Sofuoğlu, bir an önce tedaviye başlanması gerektiğini, 3 hafta sonraki İspanya yarışına yetişmek istediğini kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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