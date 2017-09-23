Tacizden bıkan Hollandalı kadın, kendisini taciz eden kişilerin fotoğrafını çekerek, instagram hesabında yayınlıyor.

Hollandalı kadın, kendisini taciz eden herkesin fotoğrafını çekip, instagram hesabında yayınlıyor.

HERKESİ TEŞHİR EDİYOR

Hollanda'nın Amsterdam kentinde yaşayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Noa Jansma, sokakta kendisini taciz eden erkekleri fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'da teşhir ediyor.

"TACİZDEN BIKTIM"

Artık sokakta taciz edilmekten bıktığını söyleyen genç kadın, özellikle okulda ve yakın çevresindeki erkeklerin sorunun boyutlarını bilmediğini belirtiyor. Birçok kadın gibi sokakta sözlü ya da fiziksel tacize maruz kalan Noa'ya göre, çoğu kimse bu sorunun farkında değil.

TACİZİ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

Noa, taciz sorununun boyutlarını 'fiziki olarak yansıtmak amacıyla' Instagram'da "Dearcatcaller" adıyla bir hesap açmış.

"NASIL DAVRANACAĞIMI BİLMİYORUM"

Parool gazetesine konuşan Noa, hiçbir zaman tacizcilere nasıl tepki vereceğini bilemediğini belirterek, "Laf atanlara karşılık verince iş kavgaya dönüşüyor. Onları görmezden gelmek de, hiçbir yaptırım olmadan herkese istedikleri şeyi söyleme cesareti veriyor" dedi.

SÖZLÜ TACİZ İLTİFAT DEĞİLDİR

Sokakta bir erkeğin laf atmasının, iltifat olarak görülemeyeceğini vurgulayan Noa, kendisine sözlü tacizde bulunanlarla birlikte fotoğraf çektirmeyi teklif ediyor. Sonra da bu fotoğrafları Instagram'da paylaşıyor.

HER YAŞTAN, HER MESLEKTEN ERKEK VAR

Noa'ya ait "Dearcatcaller" adlı hesapta, kendisini taciz eden sürücülerden inşaat işçilerine kadar çok sayıda erkeğin fotoğrafları yer alıyor.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEKTE DE YÜZSÜZCE İSTEKLİLER

Noa Jansma, tacizcileri ile fotoğraf çektirme konusunda önceleri tereddüt yaşamış. Ancak kendisine laf atan bir kişinin önerisine hevesle karşılık vermesi onu rahatlatmış.

Noa'ya göre, tacizcilerinin hemen hemen hepsi birlikte fotoğraf çektirme önerisine olumlu yanıt vermiş.

Kaynak: haberinburada